[클릭 e종목]"큐리언트, ADC 내성 극복 솔루션"

박형수기자

입력2025.11.21 07:28

대신증권은 21일 큐리언트 가 항체 약물접합체(ADC) 시장의 미충족 수요 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대했다.


이희영 대신증권 연구원은 "큐리언트는 엔허투(Enhertu) 이후 가장 큰 미충족 수요로 꼽히는 'Topo-1 기반 ADC 내성' 문제를 해결하기 위해 Topo-1 억제제 + CDK7 억제제를 하나의 항체에 탑재한 듀얼 페이로드 HER2 ADC 'QP101'의 비임상 데이터를 발표했다"고 설명했다. CDK7은 DNA 손상 복구 및 전사·세포주기 조절의 핵심 인자다.

그는 "Topo-1 페이로드가 암세포 DNA를 손상하고, 동시에 CDK7 억제제가 손상 복구를 차단해 종양 생존 능력을 근본적으로 억제하는 이중 기전 전략"이라고 덧붙였다.


이어 "비임상 결과는 기전적 설계가 실제 효능으로 이어지는 것을 입증했다"며 "QP101은 엔허투 내성 모델에서도 종양의 완전 퇴축을 유도하며 Topo-1 단일 페이로드 ADC가 극복하지 못한 내성 한계를 뚜렷하게 돌파했다"고 강조했다.


이 연구원은 "Topo-1 페이로드의 탑재량을 기존 ADC 대비 약 25% 수준으로 낮추고도 동등 이상의 항종양 효과를 보였다"며 "영장류(NHP) 독성시험에서도 뛰어난 내약성이 확인됐다"고 분석했다. 아울러 "QP101은 현재 GLP 독성시험 준비 중"이며 "2027년 임상시험계획(IND) 제출을 목표로 순조롭게 개발 중"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
