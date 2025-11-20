본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

美 9월 고용, 예상치의 두 배 급증…실업률은 4.4%로 상승

뉴욕=권해영특파원

입력2025.11.20 22:55

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노동통계국, 9월 고용 보고서 발표
비농업 신규 고용 11.9만건 '예상 상회'
7월 고용은 7.2만명으로 하향

미국의 9월 고용이 예상보다 빠르게 증가한 것으로 나타났다.


펜실베이니아주 모리스빌에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

펜실베이니아주 모리스빌에 구인 공고가 게시돼 있다. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

20일(현지시간) 미 노동부 산하 노동통계국(BLS)이 발표한 9월 고용보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용이 11만9000건 늘어난 것으로 집계됐다. 이는 시장 예상치 5만3000건의 두 배를 넘는 수준이다.

실업률은 8월 4.3%에서 9월 4.4%로 상승했다. 이는 시장 전망치(4.3%)를 웃도는 결과로, 2021년 10월 이후 가장 높은 수준이다.


다만 7월 비농업 고용은 기존 집계보다 7000명 줄어든 7만2000명으로 하향 조정됐다.


이번 9월 고용 보고서는 지난달 1일부터 시작된 43일간의 역대 최장 연방정부 셧다운(일시적 업무정지)의 영향으로 발표가 지연됐다. 해당 지표는 다음 달 예정된 미 연방준비제도(Fed)의 기준금리 결정에 주요 참고자료로 활용될 전망이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 아예 판매금지 시킨 영국 "변기에 자꾸 넣으니 매년 수천 억 낭비"…물티슈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"뉴스 검색하다 그만"…해경, '여객선 좌초 책임' 일항사·조타수 긴급체포

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기