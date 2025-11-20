본문 바로가기
안규백, 35사단 신교대 방문 "50만 드론전사 양성 출발점돼야"

유제훈기자

입력2025.11.20 15:36

"드론, 제2의 개인화기로 자리매김 해야"

안규백 국방부 장관은 20일"신병 교육훈련이 50만 드론전사 양성의 출발점이 될 수 있도록 드론 교육훈련 체계 구축에 힘써달라"고 말했다.


안 장관은 이날 제35사단 신병교육대대를 찾아 교육훈련 현장을 확인하고 장병을 격려하면서 "앞으로 드론은 제2의 개인화기로 자리매김해야 한다"며 이같이 밝혔다.

안규백, 35사단 신교대 방문 "50만 드론전사 양성 출발점돼야"
안 장관은 수료를 일주일 앞둔 훈련병들이 실시한 마지막 20㎞ 행군 훈련 현장을 찾아 완주한 훈련병들을 직접 격려했다. 그는 "실전 감각은 글로써 표현할 수 없고, 말로써 전달할 수 없는 것"이라며 "실전적인 훈련을 통해 '전투 감각'을 익히는 것이 군인의 숙명이고 매우 중요한 임무"라고 했다.

이어 안 장관은 신병 교육훈련 체계와 발전방안, 신병 드론 및 대 드론 교육 추진 방안을 점검하는 한편, 2040년 군 구조 개편을 고려한 신병 교육 훈련체계에 대해 현장에 참석한 주요 직위자들과 논의했다.


안 장관은 "신병 교육훈련은 군인으로 거듭나는 첫 단추로, 이성이 아닌 감성으로 훈련병들을 세심하게 지도해 달라"면서 "바로 이곳 신병교육대대에서부터 국민의 신뢰를 확보 하고 싸워 이길 수 있는 힘을 쌓아간다는 사명감을 갖고 정병 육성에 최선을 다해 달라"고 밝혔다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
