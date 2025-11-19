포바이포, 후지TV와 협력…일본서 기술검증 마무리

콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 업체 포바이포 포바이포 389140 | 코스닥 증권정보 현재가 8,750 전일대비 80 등락률 +0.92% 거래량 136,201 전일가 8,670 2025.11.19 15:30 기준 관련기사 포바이포, 안동댐 주변 야간경관 사업 수주포바이포, 일본 최대 전자장비 전시회서 'AI 픽셀 스트림' 선보인다 포바이포, 유상증자 통해 AI 솔수션 사업 신성장 동력 마련 전 종목 시세 보기 close 가 일본 최대 방송, 장비 전시회 '인터비(InterBee) 2025'에 참가해 일본 주요 방송·미디어 기업들과의 기술 검증 및 파트너십을 빠르게 확대하고 있다고 19일 밝혔다.

지난 10월 일본 '후지 텔레비전 네트워크'와 MOU를 체결한 포바이포는 후지TV에서 보유하고 있는 방송 아카이브영상의 AI 리마스터링 및 업스케일링 자동화 PoC(기술검증)를 성공적으로 완료했다.

후지TV측은포바이포의 화질 개선 AI 솔루션 '픽셀(PIXELL)'의 화질 개선 및 업스케일링 결과가 방송 송출 기준에 부합한다고 평가했다. 이를 기반으로 내부시스템 적용을 위한 검토 단계에 돌입했다.

소프트뱅크와 차세대 VR영상 품질 개선 PoC를 진행하고 있다. 포바이포의 화질 개선 AI솔루션 '픽셀'은 소프트뱅크가 추진 중인 VR 영상 화질 개선과 디바이스 최적화 기능을 제공했다. 소프트뱅크 측으로부터 긍정적인 피드백을 받은 것으로 알려졌다. 픽셀 솔루션은 현재 소프트뱅크의 기술 검증 단계이며 정식 도입 여부를 논의 중이다.

포바이포의 일본 현지 기업과의 협력은 '한국정보통신산업진흥원(NIPA)'의 글로벌 AI 비즈니스 협력 지원사업을 통해 이뤄졌다.

윤준호 포바이포 대표는 "정부의 적극적인 지원에 힘입어 일본 기업과 빠른 기술 검증과 파트너십 확장이 가능했다"며 "일본에서 픽셀 솔루션에 대한 관심이 빠르게 커지는 만큼 방송·미디어·VR 분야에서 협력 관계를 확장해 나갈 것"이라고 설명했다.

포바이포는 일본 도쿄 마쿠하리 메세에서 열리는 일본 국제 방송 장비 전시회 '인터비'에 참가했다. 일본 현지 기업과 적극적인 협력 기회를 모색하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



