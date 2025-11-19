본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"메타바이오메드, 20개 분기 연속 매출 증가"

박형수기자

입력2025.11.19 08:57

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

유진투자증권은 19일 메타바이오메드 에 대해 20개 분기 연속으로 전년 동기 대비 매출이 증가하고 있다고 분석했다.


메타바이오메드는 올해 3분기에 매출액 235억원, 영업이익 51억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 각각 1.7%, 32.0% 증가했다.

박종선 유진투자증권 연구원은 "덴탈 사업부가 전년동기 대비 5.0% 감소했음에도 봉합사 사업부가 전년동기 대비 6.3% 증가했다"며 "긍정적인 것은 매출액은 소폭 증가했음에도 영업이익은 큰 폭으로 개선했다"고 설명했다.


이어 "봉합사 사업부가 안정적으로 성장하는 가운데 덴탈 사업부 실적 회복을 기대한다"며 "본격적으로 소재 사업에도 진출한다"고 덧붙였다.


메타바이오메드가 올해 4분기에 매출액 268억원, 영업이익 62억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 각각 16.4%, 27.4% 증가한 규모다.

박 연구원은 "올해 말에 소재혁신센터를 준공할 예정"이며 "현재 주가는 올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 8.7배로 국내 유사업체 평균 PER 19.2배 대비 큰 폭 할인됐다"고 분석했다.

[클릭 e종목]"메타바이오메드, 20개 분기 연속 매출 증가"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 2년 연속 만점자 나왔다 '불수능'에도 수능 만점…일반 공립고 '광남고'서 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전용기 타고 여친 보러간 FBI 국장, 여친은 특수기동대 경호 받아

"일본 가지마" 中 정부 말 떨어지자…일본행 항공권 사흘 만에 49만건 취소

수능 망쳤다는 막내 딸에 "좌절하지마" 500만원 준 아빠

"우리 아기 아닌데?"…산후조리원 CCTV 보던 산모 경악

"식중독 아닌 호텔 방역 탓?" 튀르키예 독일인 관광객 가족 사망 원인 여전히 미궁

"작을수록 오른다"…강남 59㎡ 이하 아파트, 10·15 대책 이후 상승률 1위

지방세 고액체납자 1만621명 공개…'체납왕' 바뀌었다

새로운 이슈 보기