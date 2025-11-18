본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

이민지, 안니카 메이저 어워드 수상…개인 두 번째

노우래기자

입력2025.11.18 19:59

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KPMG 위민스 챔피언십 우승 메이저 호성적
야마시타 신인상 2년 연속 일본 선수 수상
상금과 평균타수, 올해의 선수 최종전 결정

이민지(호주)가 롤렉스 안니카 메이저 어워드를 수상했다.


미국여자프로골프(LPGA) 투어는 17일(현지시간) 미국 플로리다주 네이플스의 리츠칼튼호텔에서 2025시즌 시상식을 개최했다. 이민지는 한 해 동안 5대 메이저 대회에서 가장 좋은 성적을 내 롤렉스 안니카 메이저 어워드를 받았다. 2014년 창설된 이 상을 두 번 받은 것은 이민지가 처음이다. 이민지는 2022년에 이어 올해 다시 롤렉스 안니카 메이저 어워드 수상자가 됐다.

이민지가 롤렉스 안니카 메이저 어워드 수상자로 결정됐다. AFP연합뉴스

이민지가 롤렉스 안니카 메이저 어워드 수상자로 결정됐다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이민지는 올해 KPMG 위민스 PGA 챔피언십에서 우승했고, 아문디 에비앙 챔피언십에서 공동 3위를 기록했다. 또 셰브론 챔피언십 공동 14위, AIG 위민스 오픈 공동 13위 등 4개 메이저 대회에서 '톱 20' 성적을 냈다. US여자오픈에서도 공동 22위로 선전했다.

신인상은 이미 수상자로 확정된 야마시타 미유(일본)가 받았다. 지난해 사이고 마오에 이어 2년 연속 일본 선수가 LPGA 투어 신인상 포인트 부문 1위를 차지했다. 선수의 경기 결과와 성과를 통해 LPGA의 정신과 가치를 가장 잘 구현한 선수에게 주는 파운더스 어워드는 스테이시 루이스(미국)가 수상했다. 이 상은 동료 선수들의 평가 결과로 수상자를 정한다. 올해의 선수와 평균 타수, 상금 1위는 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십이 끝난 뒤 수상자가 정해진다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기