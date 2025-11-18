본문 바로가기
배우 진영, 대만 금마영화제로 첫 중화권 활동

이이슬기자

입력2025.11.18 10:22

배우 진영. 매니지먼트 런 제공

배우 진영이 대만 오리지널 영화 '1977, 그해 그 사진'으로 17일 열린 제62회 금마영화제에 참석했다고 매니지먼트 런이 18일 밝혔다.


금마영화제는 중화권에서 가장 권위 있는 시상식으로 꼽힌다. 진영은 영화제에서 관객과의 대화(GV)를 개최하며 중화권 첫 무대를 밟았다.

'1977, 그해 그 사진'은 1977년 대만 중리를 배경으로 혼란과 희망이 공존하던 시대에 세 명의 청춘들이 자신의 꿈을 펼쳐내는 로맨스 시대극으로, 국적을 뛰어넘는 우정과 사랑·희망의 메시지를 담았다. 진영은 아픔을 딛고 대만으로 떠난 태권도 코치 김호희 역을 맡아 대만의 라이징 스타 이목과 호흡을 맞췄다.


이 밖에도 진영은 K뷰티 브랜드 초슈의 대만 지역 광고 계약을 체결하고, 대만 글로벌 매거진 12월 단독 화보를 장식했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr


