카카오뱅크, 카카오와 함께 소상공인 컨설팅 서비스 출시

카카오비즈니스 세미나와 협업

프로그램 수료 시 신용대출 최대 0.2%P↓

카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 21,500 전일대비 200 등락률 -0.92% 거래량 169,833 전일가 21,700 2025.11.18 09:58 기준 관련기사 카카오뱅크, '목표전환형 펀드' 출시…펀드 서비스 라인업 강화카카오뱅크, '응모하고 혜택받기' 누적 이용자수 140만명 돌파카카오뱅크, 금융권 최초 AI 품질관리 프레임워크 도입 전 종목 시세 보기 close 가 카카오와 함께 소상공인을 위한 교육 프로그램인 '소상공인 컨설팅' 서비스를 출시한다.

'소상공인 컨설팅'은 '2025 은행권 소상공인 금융지원 방안'의 일환으로 소상공인의 경영 역량을 높이기 위해 마련한 교육 프로그램이다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 59,600 전일대비 1,100 등락률 -1.81% 거래량 1,579,337 전일가 60,700 2025.11.18 09:58 기준 관련기사 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...당일 신청 당일 승인오늘 신청하면 오늘 승인! 주식자금·대환자금 모두 연 4%대 최저금리로PC에서도 'AI 메이트' 만난다…카카오, 카나나 웹 버전 출시 전 종목 시세 보기 close 가 운영 중인 사업자 대상 교육 플랫폼 '카카오비즈니스 세미나'와 제휴해 전문가가 진행하는 영상 강의를 제공한다.

이번 강의는 '세금'을 주제로 유튜브 '와니TV'를 운영하는 인기 세무사 '문재완'이 진행한다. 부가세, 종합소득세 등 기본 세무 지식부터 절세 전략까지 실용적인 내용을 담았다.

수료 고객에게는 카카오뱅크 개인사업자 신용대출 최대 연 0.2%포인트 우대 금리 혜택이 제공된다. 이수일로부터 3년 이내 신규 대출 실행 시 적용된다.

모든 과정은 카카오뱅크 애플리케이션(앱)을 통해 무료로 수강할 수 있으며 개인사업자가 아니더라도 카카오뱅크 입출금통장 보유 고객이면 누구나 이용 가능하다.

카카오뱅크는 "소상공인이 가장 필요로 하는 주제의 컨설팅과 금융 혜택을 함께 제공하기 위해 이번 서비스를 마련했다"며 "앞으로도 카카오 공동체 협업 등 다양한 방안으로 소상공인 지원을 지속 강화하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>