피터 틸도 엔비디아 지분 전량 매각…커지는 AI 버블 경고

AI 과열 우려 속 투자자들 엔비디아 매도 행렬

일본 소프트뱅크도 전량 처분

페이팔과 팔란티어 창업자인 억만장자 투자자 피터 틸이 인공지능(AI) 투자 거품 우려가 커지는 가운데 보유하던 엔비디아 주식을 전량 매각했다.

페이팔과 팔란티어를 창업한 억만장자 투자자 피터 틸. 블룸버그. AD 원본보기 아이콘

17일(현지시간) 틸이 운영하는 틸 매크로 펀드가 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에 따르면, 이 회사는 보유 중이던 엔비디아 주식 53만7742주를 지난 7~9월 사이 모두 처분했다. 이 기간의 엔비디아 평균 주가를 기준으로 할 때 매각 규모는 약 1억달러(약 1460억원)에 달하는 것으로 추정된다.

틸은 엔비디아 외에도 테슬라 지분을 종전 27만2613주에서 6만5000주로 크게 줄였다. 반면 애플 주식은 7만9181주, MS 주식은 4만9000주를 새로 매수했다.

특히 그의 엔비디아 주식 전량 매각은 최근 AI 투자 과열과 기술주 고평가 논란이 지속되는 가운데 주요 투자자들의 관련주 매도 흐름이 이어지는 상황에서 나와 더욱 주목받고 있다. 투자자들 사이에서는 AI 개발에 필요한 막대한 자본 지출이 장기간 높은 수익성으로 이어질 수 있을지에 대한 회의론이 커지는 상황이다. 엔비디아가 지난달 전 세계 최초로 시가총액 5조달러 기업에 등극한 가운데, 월가 일각에서는 'AI 투자가 정점을 찍은 것 아니냐'는 우려도 제기되고 있다.

앞서 손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크 역시 지난달 58억3000만달러(약 8조5160억원) 규모의 엔비디아 지분을 전량 매각했다. 영화 '빅쇼트'의 실존 인물이자 2008년 글로벌 금융위기를 예측한 투자자 마이클 버리는 엔비디아와 팔란티어에 대한 공매도 포지션을 공개한 바 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



