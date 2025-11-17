본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경남경찰청 '신형 참수리 헬기', 공중치안 책임진다

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.17 22:37

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남경찰청 항공대가 신형 중형헬기(KUH-1P), '참수리'를 도입했다고 17일 밝혔다.


경남청에 따르면 참수리 경찰 헬기는 한국항공우주산업(KAI)에서 제작한 기종으로 최대 14명까지 탈 수 있다.

최대 시속 280㎞, 항속거리 740㎞로 최대 2시간 50분까지 연속비행이 가능하다.


또한 고성능 항공 카메라, 무선 영상 전송 시스템, 기상레이더, 공중충돌방지장치, 구조용 호이스트(기중기), 산불 진화용 밤비 버킷(물주머니) 등도 갖췄다.


경남경찰청 항공대의 신형 중형헬기(KUH-1P), '참수리'. 경남경찰청 제공

경남경찰청 항공대의 신형 중형헬기(KUH-1P), '참수리'. 경남경찰청 제공

AD
원본보기 아이콘

경남청은 그간 도내 험준한 산과 바다를 극복하며 실종자 수색, 구조, 교통관리, 살인 피의자 검거 등을 한 소형헬기(A109C-MAX) 기체가 30년이 넘었고 잦은 고장과 다변화되는 치안 상황에서 효율적 활용이 다소 제한돼 첨단 중형헬기 도입이 간절했다고 전했다.

그러나 이번 신형 참수리 헬기 도입으로 도내 전역에서 공중치안 업무를 수행할 수 있고 다양한 치안 현장과 재난 사고에 더 효과적으로 대응하게 됐다고 설명했다.


경남청 관계자는 "급속도로 변화하는 치안 환경 속에서 도민 생명과 재난 보호, 공공의 안녕과 질서유지를 위한 현장 중심 치안 활동에 적극적으로 신형 경찰 헬기를 운용하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 외국인 사이서 뜨는 'K 안경 투어' "수일 걸리던 게 한국에선 1시간이면 충분"…요즘 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"장원영도 마신대" 2030女 푹 빠진 '올레샷' 뭐길래

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…순식간에 '완판'

'000' 사용 많을 수록 노화 느리다

"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

"장기자랑서 노래해라, 춤춰라, 다 갑질" 칼빼든 시민단체

"그동안 낸 건 이름값?"…두 배 비싼 물의 비밀

한강버스 바닥·이물질 걸림 15회…"갈수기 수심 예상 못했다"

새로운 이슈 보기