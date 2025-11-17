유럽 최종전 우승자 피츠패트릭, 세계랭킹 30위→24위

DP월드투어 투어 챔피언십 정상 6계단 상승

셰플러, 매킬로이, 쇼플리 톱 3 유지

임성재 37위, 김시우 66위, 솅크 132위

매트 피츠패트릭(잉글랜드)이 세계랭킹 24위로 올라섰다.

16일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 3.1871점을 받아 지난주 30위에서 6계단 도약했다. 이날 아랍에미리트(UAE) 두바이의 주메이라 골프 에스테이츠 어스 코스(파72·7706야드)에서 열린 DP월드투어 시즌 최종전인 투어 챔피언십(총상금 1000만달러)에서 로리 매킬로이(북아일랜드)를 연장 승부 끝에 따돌리고 정상에 올랐다.

매튜 피츠패트릭이 DP월드투어 최종전인 투어 챔피언십 우승 직후 트로피를 들고 미소를 짓고 있다. 두바이=AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피츠패트릭은 2023년 10월 알프레드 던힐 링크스 챔피언십 이후 2년 만에 DP월드투어 통산 10승째를 수확했다. 우승 상금은 300만달러(약 43억6000만원)를 받았다. 이 대회에선 2016년과 2020년에 이어 세 번째 우승이다.

스코티 셰플러(미국), 매킬로이, 잰더 쇼플리(미국)가 톱 3를 유지했다. 한국은 임성재 37위, 김시우 66위, 안병훈 89위, 김주형은 96위에 자리했다. 미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십에서 242전 243기에 성공한 애덤 솅크(미국)는 지난주 246위에서 132위까지 점프했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



