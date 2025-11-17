본문 바로가기
강원도교육청, 기술계고 졸업자 지방공무원 채용 필기 합격자 24명 발표

이종구기자

입력2025.11.17 12:05

강원도교육청, 28일 면접
12월 5일 최종합격자 발표

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 지난 1일에 실시한 '2025년도 강원특별자치도 소재 기술계고 졸업(예정)자 지방공무원 경력경쟁임용시험 필기시험' 합격자 24명의 명단을 17일 도교육청 누리집을 통해 발표했다.

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육 제공

강원특별자치도교육청 전경. 강원특별자치도교육 제공

선발 예정 인원은 △시설(건축) 1명 △시설관리 20명 총 21명으로, 이번 필기시험에 46명이 응시하여 평균 2.19:1의 경쟁률을 보였다.


필기시험 결과 △시설(건축) 2명 △시설관리 22명으로 총 24명이 합격했다.

이번 필기시험 합격선은 가산점이 적용된 합산 점수를 기준으로 △시설(건축) 184점 △시설관리 146점이다.


한편, 필기시험 합격자는 19일까지 합격자 등록 서류를 등기우편으로 제출해야 28일 강원특별자치도교육청교육연구원에서 실시하는 면접시험에 응시할 수 있으며, 최종 합격자 발표는 다음 달 5일이다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
