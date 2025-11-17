美·中 도시 다 제쳤다…한국인 몰려간 이곳 '세계 가장 부유한 도시'

세계 부유 도시, 도쿄 1위…서울 5위

기술·혁신 기반 아시아 도시 부상 뚜렷

"미래 경쟁력은 적응력·지속 가능성에 달려"

지구에서 가장 부유한 도시는 어디일까. 2025년 기준 일본 도쿄가 약 2조5500억달러 규모의 국내총생산(GDP)을 기록하며 '세계 최고 부유 도시' 자리를 차지했다. 서울도 5위에 오르며 글로벌 경제 중심 도시로서의 위상을 공고히 했다는 평가다.

비즈니스 전문지 'CEO WORLD'는 전 세계 300개 도시의 경제 규모를 비교한 '2025 세계 부유 도시 순위'를 최근 발표했다. GDP를 기준으로 도시의 부를 환산한 이번 평가에서 도쿄는 수십 년간 축적된 제조·기술 산업 역량을 바탕으로 1위에 올랐다.

도쿄 1위…"기술·자동차 공학·정밀 제조 혁신이 성장 견인"

보고서는 "도쿄의 경제력은 기술·자동차 공학·정밀 제조 분야에서 지속돼 온 혁신의 결실"이라며 "인프라와 기술이 유기적으로 결합하면서 글로벌 경제기반을 더욱 공고히 했다"고 평가했다.

도쿄의 GDP는 2조5500억 달러(약 3711조원)로 집계됐으며 이어 2위 뉴욕(2조4900억 달러), 3위 로스앤젤레스(1조6200억 달러), 4위 런던(1조4720억 달러)이 뒤를 이었다.

서울, 글로벌 톱5…"디지털 혁신 도시로 자리매김"

한국에서는 서울이 GDP 1조4200억 달러(약 2066조원)로 5위를 기록했다. 보고서는 서울을 두고 "서울의 눈부신 성장은 기술·전자, 그리고 디지털 혁신 분야에서 한국의 역량을 여실히 보여준다"고 평가했다.

아시아 도시 급부상…"세계 중심축 동쪽으로 이동"

이번 순위에서 미국을 제외한 상위권 상당수가 한국·일본·중국 도시였다는 점이 주목된다. 미국·유럽 중심의 경제 패러다임이 아시아 주도로 전환되고 있다는 신호로 해석된다. 보고서는 "아시아 메가시티들이 글로벌 자본·인재·기술을 끌어들이며 세계 경제 질서의 재편을 주도하고 있다"며 "세계 경제의 중심축이 동쪽으로 이동하고 있다"고 분석했다.

보고서는 "지속가능한 도시 계획, 기후 회복력, 그리고 기술적 적응력은 장기적인 번영의 중요한 결정 요인"이라며 "앞으로는 어느 도시가 가장 높은 타워를 짓느냐가 아니라, 가장 적응력 있고 지속 가능한 생태계를 구축하느냐가 관건"이라고 강조했다.





