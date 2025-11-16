일본인 대만 유사시 집단 자위권 행사에 찬성 49%·반대 44%

다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 집단 자위권을 행사할 수도 있다고 발언한 가운데 일본 국민들 사이에서 이에 대한 의견이 팽팽히 갈린다는 여론조사 결과가 나왔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에 참석하고 있다.

교도통신은 15~16알 유권자 1046명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 대만 유사시 집단 자위권 행사와 관련해 48.8%는 찬성하고, 44.2%는 반대하는 것으로 나타났다고 전했다.

다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 했다.

다카이치 총리가 추진하는 방위비(방위 예산) 증액에 대해서는 응답자 60.4%가 찬성하고 34.7%가 반대했다.

다카이치 총리의 내각 지지율은 69.9%로 지난달 대비 5.5%포인트 상승했다. 내각을 지지하지 않는다는 견해는 16.5%였다.

한편, 제1야당인 입헌민주당은 이날도 다카이치 총리의 대만 관련 발언이 적절하지 않았다고 비판했다. 교도통신에 따르면 입헌민주당 노다 요시히코 대표는 나가사키현에서 열린 회의에서 "(다카이치 총리의) 말이 지나쳐 일본과 중국 간 관계가 매우 엄중한 국면이 됐다"며 "상당히 경솔했다"고 지적했다.





