본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

일본인 대만 유사시 집단 자위권 행사에 찬성 49%·반대 44%

박승욱기자

입력2025.11.16 19:27

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시 집단 자위권을 행사할 수도 있다고 발언한 가운데 일본 국민들 사이에서 이에 대한 의견이 팽팽히 갈린다는 여론조사 결과가 나왔다.

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에 참석하고 있다. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1일 경북 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에 참석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

교도통신은 15~16알 유권자 1046명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 대만 유사시 집단 자위권 행사와 관련해 48.8%는 찬성하고, 44.2%는 반대하는 것으로 나타났다고 전했다.


다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 했다.

다카이치 총리가 추진하는 방위비(방위 예산) 증액에 대해서는 응답자 60.4%가 찬성하고 34.7%가 반대했다.


다카이치 총리의 내각 지지율은 69.9%로 지난달 대비 5.5%포인트 상승했다. 내각을 지지하지 않는다는 견해는 16.5%였다.


한편, 제1야당인 입헌민주당은 이날도 다카이치 총리의 대만 관련 발언이 적절하지 않았다고 비판했다. 교도통신에 따르면 입헌민주당 노다 요시히코 대표는 나가사키현에서 열린 회의에서 "(다카이치 총리의) 말이 지나쳐 일본과 중국 간 관계가 매우 엄중한 국면이 됐다"며 "상당히 경솔했다"고 지적했다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어디 감히 車에 중국산 부품을…1~2년 안에 싹 빼겠다는 회사 어디 감히 車에 중국산 부품을…1~2년 안에 싹 빼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣

"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장

"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성

"고장 나면 또 메이드 인 차이나" 망신 싫다…신차인 '0㎞ 중고차' 수출 제동 건 중국

브라질, 유엔 기후총회서 "아마존 학살 멈추라" 수만명 시위

코스피 4100선 수성 실패, 엔비디아 실적에 주목

고학력 청년백수 13개월만 최다…'고용 미스매치' 더 악화

새로운 이슈 보기