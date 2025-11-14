본문 바로가기
韓美 해군, 동해서 연합 해상훈련…조지워싱턴함 등 참여

유제훈기자

입력2025.11.14 12:00

해군은 한미 해군이 지난 11일부터 동해 해상에서 연합 해상훈련을 실시했다고 14일 밝혔다. 이번 훈련은 굳건한 한미동맹을 기반으로 대북 억제력을 강화하고 한미 해군의 연합작전 수행 능력 및 상호운용성을 강화하기 위해 진행됐다.

원본보기 아이콘

훈련에는 한국 해군 이지스 구축함(7600t급) 율곡이이함·서애류성룡함, 구축함(4400t급) 왕건함과 강감찬함 등 함정 7척, 해상작전 헬기(Lynx)와 해상초계기(P-3, P-8) 등 항공기 3대가, 미국 해군은 항공모함 조지 워싱턴함(George Washington), 순양함 로버트 스몰스함(Robert Smalls), 이지스 구축함 밀리우스함(Milius)과 슈프함(Shoup) 등 함정 4척, 항공모함 함재기, 해상초계기(P-8) 등이 참가했다.


해군은 "훈련 기간에 한미 해군은 대함 사격, 대잠전, 방공전, 해상기동군수 등 실전적인 해상훈련을 통해 연합방위 태세를 확립했다"고 설명했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
