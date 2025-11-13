벤츠 회장 만난 이재용…SDI 앞세워 전기차 '삼성 라인' 넓힌다

승지원 만찬서 SDI 중심 전장 협력 논의

벤츠 전기차 확대 속 배터리 접점 부각

하만 포함한 전장 사업 전반 협업 가능성 주목

이재용 삼성전자 회장이 13일 저녁 서울 한남동 승지원에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장을 만나 전기차와 전장 부품을 포함한 미래 모빌리티 협력 방안을 논의했다. 업계에서는 삼성SDI를 중심으로 한 전기차 배터리 협력이 본격 거론되면서 양사 협력이 새로운 단계로 넘어가는 흐름이라는 평가가 나오고 있다.

이날 만찬에는 최주선 삼성SDI 사장과 크리스티안 소보트카 하만 사장이 동석해 배터리와 전장 차량용 반도체 등 구체 사업을 중심으로 협력 확대 방안을 검토한 것으로 알려졌다. 삼성과 메르세데스-벤츠는 반도체와 디스플레이 전장 부문에서 구축해 온 기존 파트너십을 강화하는 동시에 차세대 전기차용 배터리와 자율주행 기술 등 미래 모빌리티 전반으로 협업 범위를 넓힐 전망이다.

메르세데스-벤츠가 전기차 라인업 확대에 속도를 내는 상황에서 고성능 배터리의 중요성이 커지고 있어 기술 경쟁력을 갖춘 삼성SDI와의 협력 가능성도 주목되고 있다.

2016년 삼성에 인수된 하만은 메르세데스-벤츠를 포함한 글로벌 완성차 업체들에 핵심 전장 솔루션을 공급해 온 만큼 이번 회동을 계기로 사업 기회 확대가 뒤따를 수 있다는 관측이 제기된다. 업계 관계자는 "이번 회동을 통해 양사 협력의 범위와 성격이 한층 구체화되는 흐름이 나타나고 있다"고 말했다.

그간 이재용 회장은 전기차와 자율주행차 등 미래 모빌리티 산업의 핵심 부품인 배터리와 전장을 삼성의 미래 성장축으로 삼고 관련 사업 육성에 힘을 실어 왔다. 글로벌 완성차 업체들과 네트워크를 강화하며 전장 사업 기반을 넓혀 온 것도 같은 맥락이다.

이 회장과 칼레니우스 회장의 만남은 지난 3월 중국 베이징 댜오위타이에서 열린 중국발전포럼 이후 약 8개월 만이다. 앞서 2020년에는 정의선 당시 현대차그룹 수석부회장과 삼성SDI 천안 사업장에서 전고체 배터리 개발 상황을 점검하며 협력 가능성을 논의했다.

2023년에는 미국에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)를 만나 협업 방향을 타진한 바 있다. 2022년에는 올리버 집세 BMW 회장과 인천 영종도 BMW 드라이빙센터에서 만나 협력 강화를 논의했고 올해 3월에는 중국에서 BYD 본사 방문 및 레이쥔 샤오미 회장과의 면담을 통해 중국 전기차 기업들과도 협력 접점을 확인했다.

이 회장은 국내외 관계사 개발과 생산 현장을 찾아 기술 경쟁력 점검에도 집중해 왔다. 삼성SDI의 국내 주요 사업장은 물론 헝가리와 말레이시아 공장을 꾸준히 방문해 첨단 배터리 생산 현황을 확인했고 지난해 10월에는 필리핀 삼성전기 적층세라믹커패시터(MLCC) 공장을 찾아 전장용 MLCC 생산 상황도 살폈다.

이 같은 네트워크 구축과 기술 고도화 노력은 가시적 성과로 이어지고 있다. 삼성SDI는 2023년 현대차와 2026년부터 2032년까지 유럽 시장용 차세대 전기차 배터리 공급 계약을 체결했다.

테슬라와의 협력도 확대돼 테슬라는 올해 7월 자율주행 반도체 AI6을 삼성전자 텍사스 테일러 공장에서 생산한다고 밝히며 대형 파운드리 계약이 확정됐다. 삼성전기는 이 회장의 BYD 방문 후 한 달여 만에 BYD에 전장용 MLCC 대규모 공급을 시작했다.

삼성과 메르세데스-벤츠의 전기차·전장 협력이 구체화되면 삼성 전장 사업에도 새로운 성장 계기가 마련될 것으로 전망된다. 삼성SDI는 각형 배터리와 46파이 원통형 배터리 등에서 기술력을 인정받고 있으며 전고체 배터리 기술도 업계 최고 수준으로 평가받는다. 삼성SDI가 벤츠와 차세대 배터리 공급망을 구축할 경우 벤츠 BMW 아우디 등 독일 3대 프리미엄 완성차 모두를 고객사로 확보하게 된다.

하만은 벤츠의 EQS 모델에 탑재된 디지털 콕핏(MBUX)을 공급하는 등 글로벌 완성차 업체들에 핵심 전장 솔루션을 제공해 왔다. 하이엔드 오디오와 첨단 인포테인먼트 시스템 디지털 콕핏 첨단운전자보조시스템(ADAS) 텔레매틱스 등에서 경쟁력을 갖추고 있어 삼성과의 종합 전장 협력 시너지가 예상된다.

삼성은 2010년대부터 전기차 배터리를 포함한 2차 전지 사업을 신수종 사업으로 육성해 왔고 BMW 폭스바겐 스텔란티스 등과 공급 계약을 체결했다. 2015년 전장사업팀을 신설하고 2016년에는 하만을 9조4000억원에 인수하면서 전장 사업을 미래 성장축으로 본격화했다. 삼성전자는 2024년 전장사업팀을 하만협력팀으로 확대 개편해 전장 사업 역량을 재정비했다.

삼성전자는 반도체와 ICT 디스플레이 기술을 자동차에 적용해 자율주행 시스템반도체(SoC) 등 핵심 전장 분야에서 경쟁력을 확보한다는 전략이다. 삼성디스플레이의 차량용 유기발광다이오드(OLED) 삼성SDI의 배터리 삼성전기의 MLCC 등 관계사들의 기술을 결집해 전장 사업에서 시장 주도권을 확대한다는 계획이다. 업계 관계자는 "이번 승지원 회동이 삼성의 전장 전략 구도 안에서 메르세데스-벤츠와의 협업 가능성을 한층 구체화한 자리로 평가된다"고 말했다.





