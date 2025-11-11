본문 바로가기
부산 기장군, 부산영상위와 ‘지역상생형 로케이션 인센티브’ 추진

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.11 12:24

“촬영 유치 넘어 지역경제와 상생하는 문화산업 모델로”

기장군(군수 정종복)은 지난 10일 부산영상위원회(운영위원장 강성규)와 '지역상생형 로케이션 인센티브 지원사업' 위탁계약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 나섰다.


이 사업은 영화·드라마 등 영상 콘텐츠 제작 시 기장군 내 소비 촉진과 지역 영상산업 발전을 목표로 한다.

부산영상위원회가 유치한 제작사가 기장군 지역에서 사용한 숙박비·식비·장소 사용료 등에 대해 군이 일정 한도 내에서 인센티브를 지급하는 방식이다.


기장군은 앞으로 부산영상위원회와 협력해 제작사 지원체계를 구축하고 촬영 여건 개선과 현장 맞춤형 지원을 강화해 지역 영상산업의 경쟁력을 높일 계획이다.


군은 이번 사업을 통해 ▲지역경제 활성화 ▲영상산업 성장 ▲관광자원 홍보 등 다각적 효과를 기대하고 있으며, 특히 최근 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 소상공인의 매출 증대에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

정종복 군수는 "이번 인센티브 사업은 단순한 촬영 유치가 아닌, 지역경제와 상생하는 새로운 문화산업 모델"이라며 "내년 9월 완공 예정인 부산기장촬영소와 연계해 기장을 영상산업 거점도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

기장군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
