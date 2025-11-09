AI 거품론 직격탄…나스닥, 7개월 만에 최대 낙폭

AI 업종 주식이 고평가받고 있다는 우려에 지난주 미국 증시에서 나스닥 종합지수가 7개월 만에 최대 낙폭을 보였다.

5일 원/달러 환율이 국내외 증시 조정과 안전자산 선호 등 겹악재를 만나 장중 1,450원에 육박했다. 서울 명동 환전소에 환율이 표시돼 있다.

8일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 지난주(3∼7일) 뉴욕증시에서 나스닥 지수는 3% 하락했다. 주간 하락률은 10% 급락한 4월 1주(3월 31일∼4월 4일) 이후 최대였다. 당시 도널드 트럼프 미국 대통령이 '미국 해방의 날' 상호관세 계획을 발표하면서 뉴욕 증시가 흔들렸다.

주요 종목을 보면 실적을 발표한 팔란티어가 11% 급락했다. 아울러 오라클(-9%), 엔비디아(-7%), 메타(-4%), 마이크로소프트(-4%) 등도 떨어졌다. 이들 종목을 포함한 AI 관련 상위 8개 종목의 시가총액은 지난 한 주 동안 약 8000억달러(약 1166조원) 감소했다. 지난달 29일 사상 처음으로 시총 5조달러를 돌파했던 엔비디아는 이 기간 시총 약 3500억달러(약 510조원)가 사라졌다.

AI 거품론과 함께 여러 경제 악재가 투자심리를 위축시켰다. 미 연방정부 기능 일부가 정지되는 '셧다운'이 역대 최장 기록(36일)을 갈아치우면서 투자자에게 정보를 제공할 경제지표 발표도 중단됐다. 소비심리 악화, 기업 감원 확대 소식 등도 투자심리에 악영향을 미쳤다.

하락장에서 저가 매수에 나서던 투자자들도 매수를 멈췄다. 팔란티어는 개인 투자자들이 매도 우위를 보였다. 올해 급등한 양자컴퓨팅 관련 종목에서도 개인들은 차익 실현에 나섰다.





