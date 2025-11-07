‘울산화력발전 해체공사’ HJ중공업 "건설부문 국내 모든 현장 공사중단"

외부 전문기관 합동 ‘안전 점검’… 공사 재개 미정

6일 오후 울산시 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 야간작업이 이어지고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

울산화력발전소 울산 기력 4·5·6호기 해체공사를 맡았던 HJ중공업은 지난 6일 붕괴사고와 관련해 건설부문 전 현장 공사를 자체 중단한다고 7일 공시했다. 공사 중단 대상은 국내 전 현장이다.

HJ중공업은 "울산 기력 4·5·6호기 해체공사 현장 중대재해 발생에 따른 전 현장 자체 안전점검 및 보완조치 실시"라고 밝혔다. HJ중공업은 자체적으로 안전 확보 여부가 확인되기 전까지 공사 재개를 허용하지 않을 방침이다.

공사 재개 일자는 미정이며, 전 현장 자체 안전점검과 보완 조치 시행 후 작업을 재개할 계획이다. 각 현장에서는 위험 요인이나 안전시설 전반에 걸쳐 자체 점검을 실시하고 점검 결과와 보완 조치 후 본사에 보고해야 한다.

사내 안전 업무를 총괄하는 안전보건경영실은 외부 전문기관과 함께 합동 안전 점검을 실시한다.

공사 중단 분야 매출액은 1조345억3400만원으로, 작년 말 연결 재무제표 기준 매출액의 54.85%에 해당한다.

HJ중공업이 한국동서발전으로부터 수주한 울산 기력 4·5·6호기 해체공사는 계약 금액 575억원에 공사 기간 27개월로, 내년 3월까지 해체와 철거를 마무리할 계획이었다.

한편 전날 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 60m 높이 보일러 타워가 무너지면서 타워 해체 작업을 위해 투입된 발파업체 소속 작업자 7명이 매몰됐다. 현재까지 3명이 사망하고 2명이 숨진 것으로 추정되며, 실종자 2명에 대한 수색 작업이 진행 중이다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



