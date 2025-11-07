국힘, 내년 지선에 '잘 싸우는 사람' 공천…자격시험·오디션 도입

국민의힘은 내년 6월 지방선거에 출마할 '잘 싸우는' 후보자를 뽑기 위해 자격평가 시험을 치르기로 했다. 또 참신한 청년 인재를 발굴하기 위한 오디션도 진행한다.

국민의힘 지방선거총괄기획단은 7일 오후 국회에서 전체회의를 열고 이같은 내용의 지방선거 공천 세부 사항을 논의했다.

지방선거총괄기획단장인 나경원 의원은 회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "내년 지방선거는 단순히 지방을 위해 일 잘하는 사람을 뽑는 의미뿐 아니라 이재명 정부의 헌법파괴, 법치파괴, 민생파괴에 대한 중간평가 성격"이라고 강조했다.

이어 "그런 의미에서 내년 국민의힘 공천의 가장 중요한 기준은 국민을 위해 잘 싸우는 사람, 일 잘하기 위해 잘 싸우는 사람으로 정하기로 했다"며 "공천의 대기준, 대원칙"이라고 강조했다.

나 의원은 "이런 후보들을 정하기 위해 기존 공천 방식뿐만 아니라 일종의 평가 시스템과 자격평가 시험 제도, 청년 인재를 발굴하기 위한 오디션 제도를 도입하기로 했다"고 말했다.

과거 이준석 대표 시절 국민의힘은 공직후보자역량강화평가 제도를 시행한 바 있는데 이를 개선한 형태가 될 것으로 보인다.

기획단 대변인인 조지연 의원은 "보수의 가치, 헌법적 가치와 관련한 교육을 이수한 이들을 대상으로 시험을 보도록 하는 제도를 마련했다"며 "자유민주주의 가치를 수호한 분들을 인재로 모시기 위한 평가의 일환"이라고 했다.

조 의원은 "최대한 유능하고 일 잘하는 청년 인재가 모여들 수 있도록 광역의원 비례대표의 경우 대국민 오디션을 통해 발탁할 것"이라고 설명했다.

5대 공천 원칙으로는 ▲국민을 위해 잘 싸우는 사람·일을 잘하기 위해 잘 싸우는 사람 ▲헌법 수호와 정의와 상식에 부합하는 인재 ▲당과 지역발전에 기여하는 인재 ▲지역 발전에 기여할 비전을 갖춘 청년·여성인재 ▲국민 눈높이에 맞는 도덕성과 인품을 갖춘 신뢰할 수 있는 인재 ▲열린 자세로 주민과 지역사회와 소통할 수 있는 인재 등을 제시했다.

기획단은 앞으로 당헌·당규를 개정해 이같은 공천 시스템이 제도적으로 뒷받침될 수 있도록 할 예정이다. 조 의원은 "충분히 교육을 이수하면 시험 자격 통과가 될 수 있게 설계하는 중"이라고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



