국민은행, DC형 퇴직연금 가입 고객 대상 이벤트

오규민기자

입력2025.11.07 09:28

최대 3만원권 모바일 상품권 증정

KB국민은행이 DC형 퇴직연금 가입 고객을 대상으로 특별 이벤트를 진행한다.


이번 이벤트는 DC형 퇴직연금 가입자이전(계약이전·실물이전) 고객과 신규 가입 고객 모두 참여할 수 있으며, 이벤트 기간은 12월12일까지다.

가입자이전 고객은 계약이전·실물이전 금액에 따라 차등 경품 혜택을 받을 수 있다. 3000만원 이상 이전 시 1만원권, 5000만원 이상은 2만원권, 1억원 이상은 최대 3만원권의 모바일 상품권이 제공된다. 상품권은 스타벅스, 해피콘, GS25 모바일 상품권 중 고객이 원하는 경품을 선택할 수 있다.

국민은행, DC형 퇴직연금 가입 고객 대상 이벤트
신규 가입 고객에게도 혜택이 주어진다. 신규로 DC형 퇴직연금에 가입해 100만원 이상을 입금하고 이벤트 대상 상품을 100만원 이상 매수할 경우, 1만원 상당의 모바일 상품권을 받을 수 있다. 이벤트 대상 상품은 TDF상품 전체와 디폴트옵션 포트폴리오 상품(안정형 제외)이다.


KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트는 고객의 안정적인 노후자산 형성을 지원하기 위해 마련한 것"이라며 "앞으로도 체계적인 자산운용과 맞춤형 퇴직연금 서비스로 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
