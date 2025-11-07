본문 바로가기
음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…"심각한 규칙 위반" 日 아이돌 연습생 퇴출

방제일기자

입력2025.11.07 09:10

수정2025.11.07 09:15

사진 속 음료 컵에 남성 실루엣 반사돼 보여
日아이돌 산업, 연애 금지 암묵적인 규칙

일본의 17세 아이돌 연습생이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사진 한 장 때문에 그룹에서 퇴출당했다. 사진 속 음료 컵에 남성의 실루엣이 반사되어 보였는데, 이를 본 팬들이 데이트 의혹을 제기한 것이다. 4일 아시아 연예 매체 톤보리데이는 최근 팝콘과 콜라를 들고 영화관으로 보이는 장소에서 찍은 사진으로 인해 일본의 아이돌 연습생이 퇴출당하는 일이 발생했다고 보도했다.

아이돌이 올린 사진과 확대된 사진. 엑스

앞서 지난 1일 아이돌 연습생 후지사키 아즈는 최근 팝콘과 콜라를 들고 영화관으로 보이는 장소에서 찍은 사진을 SNS에 게시했다. 그런데 일부 누리꾼은 콜라 컵의 반사면에 휴대폰을 들고 있는 남성의 모습이 희미하게 비친 것을 포착했고, 해당 사진은 빠르게 온라인상에서 확산했다. 반사된 인물이 그녀의 사진을 찍은 남성이라는 추측이 이어지며, 아이돌로서의 순수한 이미지가 훼손됐다는 비판이 쏟아졌다. 이후 해당 게시물은 삭제됐고, 그녀의 SNS 계정도 사라졌다.


논란이 일자 후지사키의 소속사는 공식 계정을 통해 "심각한 규칙 위반이 확인됐으며, 후지사키 아즈는 즉시 그룹을 떠날 것이다"고 발표했다. 이어 소속사는 팬들에게 "추측이나 직접적인 연락, 괴롭힘은 삼가달라"고 당부했다. 후지사키는 이후 소속사의 발표문을 재게시하며 "경솔한 행동으로 팬들과 멤버들에게 상처를 줬다"며 사과했다. 소속 그룹의 공식 계정 팔로워 수가 1만 명이 채 되지 않지만, 공지글은 이틀 만에 조회 수 3000만 회를 넘기면서 현지에서 큰 화제가 됐다. 일각에서는 "어린 아이돌의 사생활을 지나치게 묶어두려 한다"는 비판이 나오기도 했다.

한편, 일본 아이돌 산업에서는 순수한 이미지를 유지하기 위해 연애 금지가 암묵적인 규칙이며, 팬들에게 헌신적인 이미지를 유지하는 것이 중요시된다. 실제로 지난해에는 한 아이돌이 남자친구와 찍은 사진이 유출된 후, 1년 동안 취침 전 매일 혼자 있는 사진을 올리도록 소속사로부터 강요받았다는 사례도 있었다. 지난 2013년에는 ABK48의 미네기시 미나미가 남성 가수의 아파트에서 하룻밤을 보낸 사실이 밝혀진 뒤 사과의 의미를 머리를 깎기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

