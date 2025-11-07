[클릭 e종목]"헥토이노베이션, 6분기 연속 최대 매출 경신…헬스케어 성장 주목"

유진투자증권은 7일 헥토이노베이션 헥토이노베이션 214180 | 코스닥 증권정보 현재가 16,340 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 16,520 2025.11.07 개장전(20분지연) 관련기사 헥토이노베이션, 분기 최대 실적 경신…매출 956억헥토이노베이션, 올해도 자사주 13만주 소각…"주주환원정책 실천 지속"헥토이노베이션, 서클의 블록체인 '아크'' 참여…"지갑 분야 한국 유일" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 "6개 분기 연속 최대 매출액을 갱신하며 성장세를 지속했다"며 "헬스케어 부문의 높은 실적 성장에 주목한다"고 밝혔다.

박종선 유진투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "올 3분기 잠정실적(연결 기준)은 매출액 956억원, 영업이익 147억원으로 전년 동기 대비 각각 19.2%, 5.4% 증가했다"며 "모든 사업부문이 성장을 유지하면서 6분기 연속 분기 최대 매출액을 갱신했고 수익성도 양호한 수준을 유지했다"고 분석했다.

이어 박 연구원은 "매출 성장 요인은 IT정보서비스, 핀테크, 헬스케어 부문 등에서 전년 동기 대비 각각 5.4%, 11.9%, 67.2% 증가했기 때문"이라며 "특히 헬스케어 부문은 주력제품인 '드시모네'의 유통채널 다변화와 여성 유산균 제품 '이너바이옴', 어린이 키 성장 건강기능식품 '김석진랩(LAB) 아임빅키' 등 신제품 라인업 확대가 성장에 기여했다"고 설명했다.

유진투자증권은 4분기 실적에 대해서도 헬스케어 부문의 신제품 출시 등으로 높은 매출 성장이 지속될 것으로 전망했다.

박 연구원은 "4분기 연결기준 예상실적은 매출액 993억원, 영업이익 151억원으로 전년 동기 대비 각각 13.3%, 8.8% 증가할 것으로 예상한다"며 "현재 주가는 올해 예상 PER(주가수익비율) 6.3배로 국내 유사업체 평균 PER 9.8배 대비 큰 폭 할인돼 거래 중"이라며 "목표주가 2만1000원과 투자의견 BUY(매수)를 유지한다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



