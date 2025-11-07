본문 바로가기
원주시, 보행자 안전 UP…'적색잔여시간 표시기' 12곳 확대 설치

이종구기자

입력2025.11.07 08:26

시계아이콘00분 29초 소요
원주시, 교통사고 예방·보행 안전 강화

강원도 원주시는 어린이 보행자의 안전사고를 예방하고 보행 편의를 높이기 위해 올 연말까지 어린이보호구역 내 주요 교차로에 보행신호 적색잔여시간 표시기를 확대 설치한다.

원주시가 연말까지 어린이보호구역 내 주요 교차로에 보행신호 적색잔여시간 표시기를 확대 설치한다. 원주시 제공

원주시가 연말까지 어린이보호구역 내 주요 교차로에 보행신호 적색잔여시간 표시기를 확대 설치한다. 원주시 제공

시는 총사업비 3억원을 들여 차량과 보행자 통행량이 많은 남원주초교사거리 등 주요 교차로 12곳에 해당 장치를 설치할 계획이다.


보행신호 적색잔여시간 표시기는 신호등의 적색(정지) 신호 시 다음 녹색 신호까지 남은 시간을 숫자로 표시하는 장치로, 보행자의 신호 대기 불편을 줄이고 무단횡단을 예방하는 효과가 있다.

지난 8월 진행된 시민 만족도 조사(400명 표본, 온라인 조사) 결과, 응답자의 94.4%가 '만족한다'고 답했으며, 96.4%가 '확대 설치가 필요'하다는 데 공감했다.


앞서 시는 지난해부터 예산 2억원을 투입해 시청사거리 등 11개 주요 교차로에 보행신호 적색잔여시간 표시기를 설치한 바 있다.


원강수 원주시장은 "보행신호 적색잔여시간 표시기에 대한 시민 만족도가 높고 확대 설치 요구도 큰 만큼, 앞으로 재원을 마련해 점진적으로 확대 설치를 추진하고 안전한 보행 환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
