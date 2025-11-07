본문 바로가기
KMI, ‘어촌여지도’ 발간… 정책 연구성과 국민 눈높이로 전달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.07 10:11

한국해양수산개발원(KMI, 원장 조정희) 어촌연구부가 정책 연구성과를 국민 눈높이에서 풀어낸 사례집 '어촌여지도(국문/영문)'를 발간했다.


연구기관과 현장 간 간극을 좁히기 위한 현장 중심형 연구 프로젝트의 하나다.

이번 '어촌여지도'는 전국 어촌을 대상으로 산업, 문화, 인구, 공동체 회복 등 다양한 주제를 담은 총 15편의 사례집으로 구성됐다.


경북 경주 연동항의 '지역재생', 전남 목포 율도의 '어복버스', 경북 포항의 'AI 디지털트윈' 등 지역의 도전과 혁신 사례가 포함됐다.


KMI는 이번 발간을 통해 인구감소와 고령화, 산업 구조 변화 등 어촌이 직면한 현실 속에서도 지속가능한 어촌으로 나아가기 위한 정책 방향을 제시했다고 전했다.

'어촌여지도'는 오는 11월 9∼12일 열리는 '2025 세계어촌대회' 참가자에게 배포될 예정이며, 기획 기사는 농수축산신문 홈페이지에서 확인할 수 있다.


조정희 KMI 원장은 "이번 사례집은 단순한 자료집을 넘어 연구성과의 사회적 확산과 국민 공감대 형성을 위한 새로운 시도"라며, "현장과 정책, 국민을 연결하는 열린 연구 플랫폼으로 역할을 강화하겠다"고 말했다.

KMI가 발간한 ‘어촌여지도’ 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

