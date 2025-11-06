"엄마와 왔는데 눈 떠보니 혼자" 마사지숍 12세 태국 소녀에 日 발칵

일본 경찰청 홍보사진으로 기사 내용과 무관. AD 원본보기 아이콘

일본 도쿄도 분쿄구의 한 마사지숍에서 일하던 12세 태국 소녀가 경찰에 의해 보호됐다. 이 소녀는 어머니와 함께 일본에 입국했으나, 이후 홀로 남겨진 채 강제노동에 내몰렸던 것으로 드러나 일본 사회가 충격에 휩싸였다.

6일 일본 아사히신문과 요미우리신문 등의 보도를 종합하면 도쿄경시청은 이번 사건을 잠재적 인신매매(human trafficking) 사례로 보고, 업소 경영자를 노동기준법 위반 혐의로 체포해 수사를 진행 중이다. 51세의 남성 용의자 A씨는 지난여름, 분쿄구 한 지역의 개인실 마사지점에서 12세 소녀를 고용해 손님 응대를 시키는 등 만 15세 미만 아동을 노동자로 사용한 혐의를 받고 있다. 업소는 '마사지 전문점'을 표방했지만, 일부 고객에게는 부적절한 서비스가 제공된 것으로 알려졌다.

소녀와 어머니는 지난 6월 하순, 15일간의 단기 체류 자격으로 일본에 입국했다. 소녀는 일본을 처음 방문했고, 일본어를 하지 못했다. 그러나 7월 중순 어머니가 출국하면서 홀로 남겨졌고, 업소 측이 마련한 방에서 숙식하며 일하도록 강요받았다. 식비 명목으로 소액의 돈만 받았다고 한다. 입국 약 3개월 뒤인 9월 중순, 소녀는 도쿄출입국재류관리국을 찾아가 "일을 강요받고 있다"고 상담하면서 사건이 드러났다. 현재는 보호시설에서 지내며 "학교에 다니고 싶다"고 말하고 있다. 관계 기관은 정신적 회복을 우선하며 귀국을 위한 지원을 진행 중이다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



