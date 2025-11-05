본문 바로가기
Dim영역
정치
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

박지원 "北김영남 대구 경북고 출신…내가 조문 특사가면 좋은 신호될 것"

윤슬기기자

입력2025.11.05 15:45

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박지원 "北김영남과 10여차례 만나"

박지원 더불어민주당 의원이 사망한 김영남 전 북한 최고인민회의 상임위원장과의 인연을 강조하며 대북 특사를 자청했다.


박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자

박지원 더불어민주당 의원. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

박 의원은 5일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "김영남 상임위원장은 저와 특별한 인연이 있다"며 "약 10차례 만났다"고 밝혔다.

이어 "(김 위원장이) 2000년 6·15 남북정상회담 합의하면서 북한 특사와 남한 특사 박지원·송호경 간 4·8 합의서가 있다"며 "여기에 '남북정상이 상봉하고 회담한다'를 가지고 남한 측에서 '김대중 대통령, 김정일 국방위원장 상봉하고, 회담은 김영남 상임위원장하고 한다' 이렇게 해석해서 굉장히 말이 많았다"고 설명했다.


박 의원은 "김정일 위원장도, 김정은 위원장도 김 상임위원장을 '상임위원장님'이라 부르며 깍듯하게 대했다"며 "키가 훤칠하고 (태도도) 아주 유연하시다. 또 그분이 경북고등학교 출신이다. 대구 출신"이라고 했다.


다만 현재 북한과 소통이 단절돼 북한 측이 조문을 받아줄지 여부가 불투명한 상황이다. 박 의원은 "현재 남북 간에는 핫라인이 존재하지만 사실상 불통 상태"라며 "제가 알기로 국가정보원이 매일 오전 10시, 오후 5시에 전화를 하고, 신호는 가지만 북한이 받지 않는다"고 설명했다.

그는 또 "이것이 오늘의 남북 관계"라며 "과거 불통 시기에는 중국 라인을 통해 연락을 보내고 응답이 왔지만 지금은 그러한 것도 없는 것으로 안다"고 말했다.


아울러 박 의원은 "정동영 통일부 장관이 정부를 대표해 조의문을 발표했지만 북한에 전달되지 않았다"며 "그럼에도 제가 조문 특사로 가고 싶다는 의사표시한 것이 좋은 신호가 될 것"이라고 강조했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

최장 셧다운에 다급해진 트럼프 '000카드' 외쳤다

새로운 이슈 보기