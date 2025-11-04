스타벅스, 7년 만에 다시 초록 빨대로…"식물소재 플라스틱"

제주도는 종이 빨대 제공

스타벅스코리아가 4일부터 제주도를 제외한 전국 매장에 식물 유래 소재 플라스틱 빨대를 전면 도입했다. 2018년 종이 빨대를 도입한 지 7년 만에 플라스틱 빨대를 다시 매장에 비치한 것이다.

서울 한 스타벅스 매장에 플라스틱 빨대가 진열돼 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

스타벅스코리아는 지난 6월 말 200여개 매장에서 시범적으로 식물 유래 소재 플라스틱 빨대를 운영한 뒤, 고객 반응을 반영해 전국으로 확대했다. 이번 조치로 제주도를 제외한 모든 매장에서 종이 빨대와 플라스틱 빨대를 함께 비치해 소비자가 선택할 수 있도록 했다.

제주도는 '2040년 탈 플라스틱' 정책에 따라 일회용 플라스틱 사용이 제한돼 기존과 같이 종이 빨대만 제공한다.

스타벅스는 2018년 '단 하나뿐인 지구를 위한 약속' 캠페인 아래 국내 식음료 업계 최초로 종이 빨대를 도입했다. 그러나 음료에 닿으면 빨대가 쉽게 흐물거리고, 맛이 변한다는 소비자 불만이 이어졌다. 종이 빨대가 재활용이 어렵다는 점도 모순으로 지적됐다.

이번에 도입한 플라스틱 빨대는 일반 석유계 원료가 아닌 사탕수수를 기반으로 한 바이오 플라스틱 소재다. 스타벅스코리아는 "식물 유래 소재를 사용해 탄소 배출 저감 효과가 있으며, 고객의 선택 폭을 넓히는 것이 목적"이라고 설명했다.

한편 해외 스타벅스도 종이 빨대 불편 논란 이후 생분해성 플라스틱 빨대로 전환하고 있다. 일본 스타벅스는 올해 1월부터 생분해성 빨대를 도입했으며, 미국에서는 플라스틱 빨대 규제 완화 움직임이 나타나고 있다.





