하나은행, 하나카드·하나투어와 '액티브 시니어 지원을 위한 업무협약' 체결

권재희기자

입력2025.11.04 09:09

액티브 시니어 손님 맞춤형 금융 및 여행의 통합 라이프 서비스를 제공

3일 을지로 하나은행 본점에서 하나카드, 하나투어와 함께 '액티브 시니어 지원을 위한 업무협약'을 체결한 후 김진우 하나은행 중앙영업그룹장(왼쪽)이 이완근 하나카드 영업그룹장(오른쪽), 송미선 하나투어 대표이사(가운데)와 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 을지로 하나은행 본점에서 하나카드, 하나투어와 함께 '액티브 시니어 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 4일 밝혔다.


이번 협약은 하나은행의 금융 전문성과 하나카드의 결제 플랫폼 역량, 하나투어의 여행 콘텐츠 기획력을 결합해 액티브(Active) 시니어 손님을 위한 금융과 여행의 통합 라이프 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

이는 시니어 손님에게 금융과 여행, 결제 서비스 혜택을 통합 제공하는 첫 사례로, 이를 통해 ▲하나은행 하나더넥스트 라운지 내 여행관련 세미나 정례화 ▲시니어 맞춤형 하나투어 여행 패키지 운영 ▲여행상품 하나카드 결제 시 청구 할인·적립 등 혜택 제공 ▲공동 온·오프라인 마케팅 및 액티브 시니어 대상 캠페인 전개 등 다양한 협력 프로그램을 순차적으로 시행할 예정이다.


특히, 하나은행은 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트'의 은퇴설계, 상속·증여 등 금융 관련 전문 솔루션 제공을 통해 액티브 시니어 손님들이 삶의 여유와 여행이 있는 인생 2막을 누릴 수 있도록 맞춤 서비스를 적극 지원할 계획이다.


김진우 하나은행 중앙영업그룹장은 "다양한 여가활동을 즐기는 액티브 시니어 손님들께 금융과 여행의 통합 라이프 서비스와 맞춤형 결제 혜택을 드리기 위해 하나은행과 하나카드, 하나투어가 힘을 합쳤다"며 "보다 풍요롭고 편리한 시니어 라이프 지원을 위해 이종산업과의 융합형 협력 모델을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

한편, 하나금융그룹은 시니어 세대의 성공적인 노후를 위한 그룹 시니어 특화 브랜드 '하나더넥스트'를 통해 은퇴설계, 상속·증여, 자산관리, 헬스케어, 문화생활 등 금융과 비금융 분야 전반에서 '뉴(NEW)시니어' 세대의 웰 리빙(Well-Living)은 물론, 웰 에이징(Well-aging)과 웰 다잉(Well-dying)까지 아우르는 토탈 라이프케어 서비스를 제공하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
