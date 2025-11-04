글로벌 자산운용사, HLB그룹에 2000억 투자

HLB그룹은 영국계 글로벌 자산운용사 LMR 파트너스가 회사에 1억4500만 달러(약 2069억원) 규모의 전략적 투자를 진행한다고 3일 밝혔다.

회사는 " HLB의 간암 신약 재신청과 담관암 신약 허가 신청을 앞두고 해외 자산운용사의 자금이 유입됐다"며 "글로벌 자본과의 협력이 본격화되는 신호탄"이라고 평가했다.

LMR 파트너스는 미국 달러 기준으로 HLB그룹에 투자하며 HLB에는 1억4000만달러 규모의 신주인수권부사채(BW)를, HLB생명과학에는 500만달러 규모의 HLB 교환사채(EB)를 인수하는 방식이다.

HLB가 확보한 총 1억4000만 달러의 자금 중 15%는 거래 종결과 동시에 즉시 가용자금으로 유입된다. 나머지 85%는 HLB의 해외 에스크로 계좌에 예치되며 BW 행사 조건이 충족되면 집행된다. 해당 자금은 미국 자회사 엘레바의 임상 개발 및 글로벌 상업화 추진 목적으로만 사용될 수 있다고 회사는 전했다.

임창윤 HLB그룹 투자 부문 부회장은 "이번 거래는 HLB그룹 창사 이래 첫 해외 자본 유입"이라며 "이 자금을 기반으로 핵심 파이프라인의 글로벌 허가와 시장 진출을 가속해 기업가치 상승으로 이어가겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



