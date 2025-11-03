코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고'

코스피가 2% 넘게 오르며 4200선을 넘어섰다. 사상 최고치를 경신했다.

코스피 지수가 장 초반 1% 넘게 상승하며 장중 기준 사상 최고치를 경신한 3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2025.11.3 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피는 3일 전거래일 대비 114.37포인트(2.78%) 오른 4221.87을 기록했다.

이날 코스피는 전날 대비 0.39% 오른 4123.36으로 출발했다. 하지만 장 초반부터 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 111,100 전일대비 3,600 등락률 +3.35% 거래량 29,950,394 전일가 107,500 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 620,000 전일대비 61,000 등락률 +10.91% 거래량 5,718,879 전일가 559,000 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파''84만원까지 간다' 목표가 상향…결국 '60만닉스' 찍었다[특징주]쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파' 전 종목 시세 보기 close 가 강세를 이어가면 상승 폭을 넓혀갔다. 오후들어서 상승 폭을 소폭 내주며 4180선까지도 밀리기도 했으나 이내 다시 회복하면서 4220선까지 오르며 장을 마감했다.

투자자별로는 개인이 9523억원을 순매수했으며 외국인과 기관이 각각 9124억원과 218억원을 순매도했다.

업종별로는 전기·전자가 5.42% 올랐으며 전기·가스도 4.90% 뛰었다. 또한 증권은 2.81% 상승했으며 금융, 기계·장비도 1% 이상 상승했다. 반면 운송·창고, 건설이 2% 이상 하락했다. 또 섬유·의류, 비금속, 통신 등도 1% 이상 밀렸다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자가 전거래일 대비 3600원(3.35%) 오른 11만1100원에 거래를 마쳤다. SK하이닉스는 10.91% 오른 62만원을 기록했다. 또한 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,042,000 전일대비 63,000 등락률 +6.44% 거래량 327,420 전일가 979,000 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'한화에어로, 3분기 영업이익 8564억원…사상 최대[마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목 전 종목 시세 보기 close 는 6.44% 상승했으며 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 274,500 전일대비 7,000 등락률 +2.62% 거래량 2,760,215 전일가 267,500 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 최대 4배까지쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파' 전 종목 시세 보기 close 도 2.62% 올랐다. 반면 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 117,700 전일대비 2,200 등락률 -1.83% 거래량 1,371,107 전일가 119,900 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 10월 美 판매 14.6만대…EV 줄고 HEV 늘어코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'기아, 피지컬AI 본격화로 밸류 높아진다[클릭e종목] 전 종목 시세 보기 close 는 1.83% 하락했다.

이날 코스피에서는 상한가를 기록한 디아이씨를 포함해 288개 종목이 올랐으며 하한가 없이 615개 종목이 하락했다. 보합은 24개 종목이다.

코스닥은 전거래일 대비 14.13포인트(1.57%) 오른 914.55를 기록했다.

투자자별로는 외국인이 3763억원을 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 3363억원과 34억원을 순매도했다.

업종별로는 금융이 4.51% 올랐으며 기계·장비도 3.89% 상승했다. 이 밖에 건설, 전기·전자, 화학 등도 1% 이상 뛰었다. 반면 섬유·의류와 비금속이 2% 이상 하락했다. 또한 종이·목재, 운송·창고, 음식료·담배 등은 1% 이상 밀렸다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 523,000 전일대비 34,500 등락률 +7.06% 거래량 804,346 전일가 488,500 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'쉴 시간이 없다…질주하는 코스피 4180선 '돌파'코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 3만4500원(7.06%) 오른 52만3000원에 거래를 마쳤다. 또한 로보티즈와 레인보우로보틱스는 각각 24.49%, 11.23% 상승했다. 이와 함께 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 164,900 전일대비 4,900 등락률 +3.06% 거래량 531,734 전일가 160,000 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 최대 4배 투자금으로 기회 살려볼까? 금리는 연 4%대로 부담 없이GM, 전기차 속도조절…中 대항 저가 배터리 ‘韓LMR’ 주목[마켓 ING]4000선 안착한 코스피, 실적과 경제지표에 주목 전 종목 시세 보기 close , 에이비엘바이오는 3% 이상 뛰었다. 반면 HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 47,150 전일대비 1,450 등락률 -2.98% 거래량 729,057 전일가 48,600 2025.11.03 15:30 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 급등하며 4200선 '돌파'코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 코스피, 반등 성공해 4110선 재진입…삼성전자 상승 전환 전 종목 시세 보기 close 와 펩트론은 2% 이상 하락했다.

코스닥에서는 상한가를 기록한 6개 종목을 포함해 569개 종목이 상승했다. 반면 1108개 종목이 하락했다. 보합은 51개 종목이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



