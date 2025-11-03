본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

스포츠

대한폴로연맹, '2025 한일 친선 경기' 성황리 개최

박병희기자

입력2025.11.03 10:26

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대한폴로연맹은 2일 제주도 한국폴로클럽에서 열린 '2025 한일 폴로 친선 경기'가 성황리에 마무리됐다고 3일 밝혔다.


2025 한일 폴로 친선 경기 모습. 사진제공=대한폴로연맹

2025 한일 폴로 친선 경기 모습. 사진제공=대한폴로연맹

AD
원본보기 아이콘

이번 대회는 일본폴로협회와 대한폴로연맹이 공동 주최한 국제 친선 행사로, 양국 간 폴로 교류 확대와 아시아 폴로 수준 향상을 목표로 진행됐다.

타로 오츠카 일본폴로협회 회장은 "이번 대회를 계기로 한일 간 스포츠 교류가 더욱 활발해지길 기대한다"고 말했고, 오영훈 제주도지사는 "이번 행사를 통해 제주가 문화·예술·스포츠 교류의 중심지로 자리 잡길 바란다"며 감사의 뜻을 전했다.


이번 대회는 여성부 경기와 메인 한일전, 두 경기가 진행됐다. 여성부 경기는 치열한 접전 끝에 2대 2로 비기며 아시아 여성 폴로의 성장 가능성을 보여줬다. 이어 열린 메인 전에서는 양국 대표 선수들이 수준 높은 경기를 펼쳤다. 초반부터 빠른 전개와 정교한 팀워크로 팽팽한 접전이 이어졌으며, 최종 스코어는 한국 3대 일본 2로 한국이 승리를 거뒀다.


한편, 대한폴로연맹은 오는 15일 인도네시아 대표팀과의 친선 경기를 예고했다. 조준희 대한폴로연맹 회장은 "한국 폴로가 아시아를 넘어 세계 무대로 도약할 수 있도록 협력과 교류의 폭을 넓혀가겠다"고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 전략' 국민연금, 깜짝 등판한 곳[기금·공제 대해부]① "역대급으로 돈 잘 굴렸다"…'1300조 덩치가 최강 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"킥라니 없어 좋다"… '킥보드 금지 확대' 찬성 98%

'이재용 회장님이 5만원 주셨다' 카페 직원 글…"멋지다" 감탄 연발

시진핑 받은 황남빵에 조국 "王보다 皇, 영리한 선택"

추울 때 자주 쓴 '이것' 갑자기 '펑'…화상입은 英 여성에 무슨 일이

APEC 정상회의 가구에 '경북 산불 피해목' 쓰였다

공급과잉 우려에…OPEC+ 8개국 내년 1분기 증산 중단

2년 지나 만드는 '오송 백서'…국정조사·정부대응 다 담긴다

새로운 이슈 보기