정청래 "당원주권시대 열겠다…억울한 컷오프 없을 것"

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.02 20:46

2일 더불어민주당 전남도당 임시당원대회 참석
“기득권 내려놓고 공정한 경선 치르겠다”

정청래 더불어민주당 대표가 내년 6월 지방선거를 앞두고 "당원주권시대를 열겠다"며 공정하고 투명한 경선을 약속했다.

정 대표는 2일 전남 나주에서 열린 민주당 전남도당 임시당원대회 인사말에서 "제2의 내란극복이라 할 수 있는 내년 지방선거에서 가장 공정하고 투명하며, 당원들의 마음이 반영된 민주주의 경선을 치르겠다"고 밝혔다.


그는 "당 지도부부터 가진 기득권이 있다면 내려놓고, 그 기득권을 당원에게 돌려드리겠다"며 "억울한 컷오프를 없애겠다. 결격사유가 없는 분이라면 모두 경선에 참여하도록 하겠다"고 말했다.

정 대표는 "지금까지와는 완전히 다른 100% 당원이 주인 되는 경선을 통해 억울한 사람 없이, 승복할 수 있는 경선으로 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 강조했다.


또 지난 대선 당시 호남 유세를 언급하며 "80 넘은 할머니가 '윤석열을 물리쳐줘서 고맙다. 그런데 조희대는 탄핵할 거냐, 특검은 할 거냐'고 물었다"며 "정말 놀라운 정치의식에 감동했다"고 말했다.


정 대표는 "대한민국 민주주의의 뿌리이자 심장인 호남에 올 때마다 배운다"며 "이재명 대통령이 국민주권시대를 연 대통령으로 기록된다면, 나는 당원주권시대를 연 대표로 기억되고 싶다"고 덧붙였다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
