정청래 “당원주권시대 열겠다…억울한 컷오프 없을 것”

2일 더불어민주당 전남도당 임시당원대회 참석

“기득권 내려놓고 공정한 경선 치르겠다”

정청래 더불어민주당 대표가 내년 6월 지방선거를 앞두고 "당원주권시대를 열겠다"며 공정하고 투명한 경선을 약속했다.

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 2일 전남 나주에서 열린 민주당 전남도당 임시당원대회 인사말에서 "제2의 내란극복이라 할 수 있는 내년 지방선거에서 가장 공정하고 투명하며, 당원들의 마음이 반영된 민주주의 경선을 치르겠다"고 밝혔다.

그는 "당 지도부부터 가진 기득권이 있다면 내려놓고, 그 기득권을 당원에게 돌려드리겠다"며 "억울한 컷오프를 없애겠다. 결격사유가 없는 분이라면 모두 경선에 참여하도록 하겠다"고 말했다.

정 대표는 "지금까지와는 완전히 다른 100% 당원이 주인 되는 경선을 통해 억울한 사람 없이, 승복할 수 있는 경선으로 지방선거에서 반드시 승리하겠다"고 강조했다.

또 지난 대선 당시 호남 유세를 언급하며 "80 넘은 할머니가 '윤석열을 물리쳐줘서 고맙다. 그런데 조희대는 탄핵할 거냐, 특검은 할 거냐'고 물었다"며 "정말 놀라운 정치의식에 감동했다"고 말했다.

정 대표는 "대한민국 민주주의의 뿌리이자 심장인 호남에 올 때마다 배운다"며 "이재명 대통령이 국민주권시대를 연 대통령으로 기록된다면, 나는 당원주권시대를 연 대표로 기억되고 싶다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>