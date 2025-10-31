정우성 친자 인정 후 첫 근황…문가비, 아들 모습 공개

지난해 출산후 첫 근황, 훌쩍 자란 모습 화제

배우 정우성과의 관계로 화제를 모았던 모델 문가비가 출산 이후 첫 근황을 공개했다. 아들과 함께한 다정한 일상 사진이 공개되면서 누리꾼들의 시선을 끌었다.

모델 문가비가 아들과 함께한 일상 사진을 공개했다. 문가비 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

30일 문가비는 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 아들과 함께 찍은 사진 여러 장을 올리며 일상을 전했다. 공개된 사진 속 그는 아들과 커플룩을 입고 바다와 들판을 거닐며 미소 짓는 모습, 손을 잡고 걷는 모습 등을 담았다. 아들이 문가비에게 꽃을 건네는 장면도 포착돼 눈길을 끈다.

문가비는 2023년 6월 임신 후 지난해 3월 아들을 출산했으며 같은 해 11월 SNS를 통해 출산 소식을 직접 전했다. 당시 아이의 친부에 대한 언급은 없었으나 며칠 뒤 배우 정우성으로 밝혀져 큰 화제를 모았다.

정우성의 소속사 아티스트컴퍼니는 당시 "문가비 씨가 공개한 아이는 정우성의 친자가 맞다"며 "양육 방식에 대해 최선의 방향으로 논의 중이며 정우성은 아버지로서 책임을 다할 것"이라고 밝힌 바 있다.

문가비는 "2022년 한 모임에서 만난 뒤 서로를 더 깊이 알아가며 좋은 만남을 이어왔으나 지난해 1월 어느 날을 마지막으로 지금까지 아이 아버지라는 사람과 단 한 차례도 대면한 적이 없다"며 "임신을 이유로 결혼이나 그 밖의 어떤 것도 요구한 적이 없다"고 설명했다.

정우성은 이후 청룡영화상 시상식에서 "사랑과 기대를 보내주신 모든 분께 염려와 실망을 드린 점 진심으로 죄송하다"며 "모든 질책은 제가 받고 아버지로서 아들에 대한 책임은 끝까지 다하겠다"고 말했다.

한편 올해 8월 정우성은 오랜 기간 교제해 온 비연예인 여자친구와 혼인신고를 마쳤다는 소식이 전해졌다. 소속사는 이와 관련해 "사적인 부분이라 회사 차원의 공식 입장을 드릴 수 없는 점 양해 부탁드린다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>