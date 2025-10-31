APEC 본회의 개막…이재명 대통령 "협력과 연대만이 해답"

이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제1세션을 주재하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개회사에서 격변하는 국제 질서를 언급하며 "협력과 연대만이 해답"이라고 말했다.

이 대통령은 31일 APEC 정상회의 첫 세션에서 개회사를 통해 이같이 밝혔다. 세션 주제는 '더욱 연결되고 복원력 있는 세계를 향하여'로, 이 대통령은 의장 자격으로 참석했다.

이 대통령은 "우리는 모두 국제질서가 격변하는 중대한 변곡점 위에 서 있다"며 "자유무역 질서가 거센 변화를 맞이하며 글로벌 경제의 불확실성이 심화하고 무역 및 투자 활성화의 동력이 떨어지고 있다"고 설명했다. 그러면서 "인공지능으로 대표되는 기술 혁명은 우리에게 전례 없는 위기이자 동시에 전례 없는 가능성을 선사한다"고 부연했다.

그는 "쉽지 않은 도전이지만 APEC이 걸어온 여정에 지금의 위기를 헤쳐 갈 답이 있다"면서 "협력과 연대만이 우리를 더 나은 미래로 이끄는 확실한 해답"이라고 강조했다. 이어 "각자의 국익이 걸린 일이기 때문에 언제나 우리가 같은 입장일 수 없다는 것은 분명하다"면서도 "힘을 합쳐 공동번영을 이뤄내야 한다는 궁극의 목표 앞에서 우리는 함께할 수 있다"고 언급했다.

또 이 대통령은 2005년 개최된 부산 APEC 사례를 언급하며 "2005년 부산에서는 아태지역 무역 자유화를 위한 구체적 이행 방안, 즉 '부산 로드맵'이 채택됐다"며 "우리가 하나로 연결될수록, 서로에게 서로를 개방할수록 APEC 회원들은 번영의 길을 향해 한 걸음씩 나아갈 수 있었다"고 평가했다.

한편 이 대통령은 이날 개회사에서 본회의가 이뤄지는 '화백컨벤션센터' 이름의 유래를 설명하기도 했다. 이 대통령은 "고대 신라왕국에서는 나라에 중요한 일이 있을 때마다 여러 사람이 모여 의견을 조율하는 화백회의가 열렸다"며 "서로 다른 목소리가 어우러져 만들어 낼 화음의 심포니를 추구하며 조화와 상생의 길을 찾는 것이 신라의 화백 정신"이라고 소개했다.





