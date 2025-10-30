본문 바로가기
스피킹맥스, M5 아이패드 프로 한정 패키지 출시

최호경기자

입력2025.10.30 09:40

위버스브레인은 현지체험영어 스피킹맥스 이용권과 M5 아이패드 프로를 함께 구성한 한정 패키지를 출시했다고 30일 밝혔다.


한정 패키지는 스피킹맥스 공식 홈페이지에서 단독으로 구매할 수 있다. 스페이스 블랙과 실버 컬러 중 랜덤 발송되며, 이달 마지막 주부터 순차 배송된다.

스피킹맥스 M5 아이패드 프로 결합 패키지 이미지. 위버스브레인

스피킹맥스는 미국·영국·호주 등 전 세계 주요 영어권 국가에서 직접 촬영한 2332명의 원어민 인터뷰 영상을 통해 자연스러운 회화를 익힐 수 있도록 구성된 영어 회화 학습 서비스다. 왕초보 탈출, 패턴 영어, 비즈니스 영어, 원어민 실전 영어 등 24개의 코스로 구성돼 다양한 수준의 학습자가 이용할 수 있다.

위버스브레인 관계자는 "앞으로도 스피킹맥스는 학습자들의 꾸준한 동기부여를 위해 다양한 시도를 계속할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
