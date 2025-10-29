본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[날씨]내일 큰 일교차 지속…서울 아침 최저 8도

임주형기자

입력2025.10.29 20:38

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온은 평년 수준

30일은 전국이 대체로 맑은 가운데 내륙을 중심으로 일교차가 클 것으로 예상된다.


29일 기상청은 내일 아침 최저기온이 3~11도로 쌀쌀하겠지만, 낮 최고기온은 17~21도까지 오르면서 평년 수준인 늦가을 날씨가 지속되겠다고 밝혔다.

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 지난 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 조용준 기자

서울 아침 기온이 4도까지 떨어지면서 초겨울 날씨를 보인 지난 27일 서울 마포구 공덕역 부근에서 학생들이 잔뜩 웅크린채 등교하고 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

지역별 아침 최저기온은 △서울 8도 △인천 9도 △춘천 5도 △강릉 9도 △대전 5도 △대구 6도 △전주 6도 △광주 8도 △부산 11도 △제주 15도 등이다.


낮 최고기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 17도 △강릉 20도 △대전 19도 △대구 19도 △전주 20도 △광주 20도 △부산 21도 △제주 22도 등으로 예상된다.


기상청은 "한반도가 찬 성질을 잃은 이동성 고기압의 영향을 받으면서 낮 동안에는 대체로 맑은 하늘에 햇볕이 내리쬐고 있기 때문에 기온이 평년 수준을 회복한 것"이라고 설명했다.

일부 중부내륙, 경북내륙 지역에서는 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다. 기상청은 29일에도 남부 내륙에도 첫서리와 얼음이 관측됐다고 전했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령실 "대미펀드 현금투자 年 200억불 상한, 관세 인하 11월1일 노력"[경주APEC] 대통령실 "대미펀드 현금투자 年 200억불 상한, 관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기