CU, 업계 최초 '일본 반값택배' 서비스…최대 83% 저렴

일본행 역직구 택배 수요 겨냥

기존 편의점 택배와 동일, 최대 3일 소요

11월 말까지 500g 이하 할인 프로모션

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 다음 달 3일부터 국내 최저 가격으로 이용할 수 있는 '일본 반값택배' 서비스를 업계 최초로 시작한다고 29일 밝혔다.

CU 일본 반값택배 서비스 론칭. BGF리테일 제공

운임은 500g 이하 1만4000원, 2㎏ 이하 1만7700원, 5㎏ 이하 2만5500원, 10㎏ 이하 3만7700원, 20㎏ 이하 6만6600원이다. 동일 해외 배송 서비스(2㎏ 이하 운임 기준)보다 최대 83%가량 저렴하다.

국내 물류 스타트업과 손잡고 가격 경쟁력을 확보해 매년 꾸준히 증가하는 일본행 역직구 택배 수요를 편의점으로 끌어들이겠다는 전략이다.

관세청에 따르면 올해 1~8월 역직구 건수는 역대 최대치인 총 6100여만건을 기록했다. K뷰티와 패션이 인기를 얻으면서 이 중 55%에 달하는 3370여만건이 일본인 것으로 나타났다.

이 서비스는 일반 택배와 동일하게 CU 점포의 택배 장비를 통해 현장에서 바로 접수할 수 있다. 통관 이슈가 없을 경우 배송 기간도 접수일을 제외하고 최대 3일이 소요돼 국내와 큰 차이가 없을 것으로 예상된다.

CU는 국내에서 오픈마켓이나 개인 스토어를 운영하는 소규모 사업자 등 소상공인과 일본 내 유학생들의 가족이나 지인, 한국에 방문해 쇼핑 후 일본 현지로 물건을 보내는 관광객 등이 일본 반값택배 서비스를 많이 이용할 것으로 예상했다.

CU는 서비스 오픈을 기념해 다음 달 말까지 할인 프로모션도 진행한다. 500g 이하 물품에 대해 정상가보다 4000원가량 저렴한 9900원에 이용할 수 있다.

박종성 BGF리테일 CX본부장은 "앞으로도 국내와 해외 이용자들을 연결하는 차별화된 라이프스타일 플랫폼으로서 역할을 더욱 확장해 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>