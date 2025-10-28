본문 바로가기
[포토] '공공기관 AI대전환 워크숍' 찾은 구윤철 부총리

윤동주기자

입력2025.10.28 15:15

[포토] '공공기관 AI대전환 워크숍' 찾은 구윤철 부총리
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘에서 열린 '공공기관 AI 대전환 워크숍'에 참석, 개회사를 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

