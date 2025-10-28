[포토] '공공기관 AI대전환 워크숍' 찾은 구윤철 부총리

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 서울 마포구 누리꿈스퀘에서 열린 '공공기관 AI 대전환 워크숍'에 참석, 개회사를 하고 있다.







