광명시 내달 1~15일 '건강 걷기 챌린지' 개최

정두환기자

입력2025.10.28 14:56

10만보 달성시 추첨 통해 문화상품권 지급

경기도 광명시는 시민들의 건강한 생활습관 형성과 걷기 문화 확산을 위해 다음 달 1일부터 15일까니 '다함께 광명해요 건강 걷기 챌린지'를 진행한다.

광명시 내달 1~15일 '건강 걷기 챌린지' 개최
행사에는 광명시민이나 광명시에 소재한 직장인이면 누구나 참여할 수 있다. 참가자가 기간 내에 총 10만보를 걸으면 목표를 달성하게 된다. 1일 걸음 수는 1만보까지 인정된다.


참가 희망자는 '워크온' 앱을 설치하고 광명시 공식 커뮤니티에 가입한 뒤 '제13회 건강 걷기 챌린지 참여하기'를 눌러 걷기를 시작하면 된다. 목표 걸음을 달성한 시민은 '응모하기' 버튼을 눌러 참여를 완료하면 된다.

누적 걸음 수 목표를 달성한 참여자 중 추첨으로 100명에게 모바일 문화상품권 5000원권 1매를 지급한다. 당첨자 발표와 상품 지급은 다음달 17일부터 21일까지 진행된다.


자세한 사항은 광명시보건소 건강위생과 건강증진팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
