본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

美·日 정상, 합의 이행 공동성명 발표 "새 황금시대 향한다"

차민영기자

입력2025.10.28 11:19

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백악관, 양국 공동성명 발표
핵심광물·희토류 협력 포함
무역협정 관련 세부사항 비공개

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 일본 도쿄에서 열린 첫 미·일 정상회담을 마친 후 '미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)로 함께 나아가자'는 이름의 공동성명에 서명했다고 미국 백악관이 밝혔다.


백악관에 따르면 양국 정상은 지난 7월 22일 체결된 미·일 프레임워크 합의와 더불어 9월 4일 발표된 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)의 내용을 양국이 지속해서 이행하고 있음을 재확인했다.

백악관은 두 정상은 앞으로도 충실한 합의 이행을 통해 양국 경제 안보를 강화하고, 경제 성장을 촉진하며, 전 세계 번영을 지속해서 견인하게 될 것이라는 점을 재확인했다고 전했다.


이날 발표한 공동성명에는 구체적으로 핵심 광물 및 희토류 분야에서 협력체계를 구축하고자 한다는 내용이 담겼다고 블룸버그통신은 전했다.


또 양국은 공급망 격차 해소를 위해 함께 공동 프로젝트를 선정하며 6개월 이내 금융지원을 제공할 조처를 할 뜻이 있다는 약속도 포함됐다고 통신은 덧붙였다. 180일 이내에 '광물·금속 투자 장관급 회의'를 개최한다는 내용도 포함됐다.

다만 핵심 사항으로 꼽히는 일본의 대미 관세 및 투자 협정 관련 세부 사항은 포함되지 않았다.


양 정상은 또 양국 장관들에 "끊임없이 발전하는 미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)"를 향해 추가 조처를 할 것을 지시했다고 백악관은 덧붙였다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"눈을 의심했다"…2호선 객실에 앉아 '보쌈 만찬' 차린 승객

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

노트르담 대성당 복원 목수 "인생 최고의 날" 성당서 결혼식

BYD의 '중국식 혁신', 세계를 압박하다

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기