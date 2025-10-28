美·日 정상, 합의 이행 공동성명 발표 "새 황금시대 향한다"

백악관, 양국 공동성명 발표

핵심광물·희토류 협력 포함

무역협정 관련 세부사항 비공개

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 일본 도쿄에서 열린 첫 미·일 정상회담을 마친 후 '미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)로 함께 나아가자'는 이름의 공동성명에 서명했다고 미국 백악관이 밝혔다.

백악관에 따르면 양국 정상은 지난 7월 22일 체결된 미·일 프레임워크 합의와 더불어 9월 4일 발표된 전략적 투자에 관한 양해각서(MOU)의 내용을 양국이 지속해서 이행하고 있음을 재확인했다.

백악관은 두 정상은 앞으로도 충실한 합의 이행을 통해 양국 경제 안보를 강화하고, 경제 성장을 촉진하며, 전 세계 번영을 지속해서 견인하게 될 것이라는 점을 재확인했다고 전했다.

이날 발표한 공동성명에는 구체적으로 핵심 광물 및 희토류 분야에서 협력체계를 구축하고자 한다는 내용이 담겼다고 블룸버그통신은 전했다.

또 양국은 공급망 격차 해소를 위해 함께 공동 프로젝트를 선정하며 6개월 이내 금융지원을 제공할 조처를 할 뜻이 있다는 약속도 포함됐다고 통신은 덧붙였다. 180일 이내에 '광물·금속 투자 장관급 회의'를 개최한다는 내용도 포함됐다.

다만 핵심 사항으로 꼽히는 일본의 대미 관세 및 투자 협정 관련 세부 사항은 포함되지 않았다.

양 정상은 또 양국 장관들에 "끊임없이 발전하는 미·일 동맹의 새로운 황금시대(NEW GOLDEN AGE)"를 향해 추가 조처를 할 것을 지시했다고 백악관은 덧붙였다.





