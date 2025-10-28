본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

딥테크 스타트업 한자리에…'글로벌 초격차 테크 컨퍼런스' 개막

이성민기자

입력2025.10.28 15:20

시계아이콘01분 06초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

AEPC 정상회의 부대행사로 개최
딥테크 분야 기술포럼·특별세션

중소벤처기업부가 28일부터 29일까지 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스'를 연다.


글로벌 초격차 테크 컨퍼런스는 인공지능(AI) 등 딥테크 스타트업의 신기술 전략 확보와 글로벌 진출을 촉진하기 위해 국내외 스타트업, 전문가, 대기업, 공공기관, 벤처캐피털(VC) 등이 함께하는 국내 최대 규모의 기술 포럼이다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스 개막식'에서 축사를 하고 있다. 중소벤처기업부

한성숙 중소벤처기업부 장관이 28일 서울 광진구 그랜드 워커힐 서울에서 열린 '글로벌 초격차 테크 컨퍼런스 개막식'에서 축사를 하고 있다. 중소벤처기업부

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 지난 8월 제주도에서 개최한 제31차 '아시아태평양경제협력체(APEC) 중소기업 장관회의'에서 공식 출범한 'APEC 스타트업 얼라이언스'의 후속 조치로 마련됐다. 아울러 산업 분야 딥테크 스타트업의 중요성을 고려해 다음달 2일까지 경북 경주에서 열리는 'APEC 정상회의 주간'의 공식 부대행사로 추진됐다.


올해 3회째를 맞은 콘퍼런스는 'AX for ALL(모두를 위한 AI 대전환)'이라는 주제로 열렸다. 28일 개막식에는 한성숙 중기부 장관, 국내외 딥테크 스타트업 대표 등 300여명이 참석한 딥테크 스타트업 기술전시회 투어를 시작으로, 미국 미스릴 AI(Mithril AI)의 제러드 퀸시 데이비스(Jared Quincy Davis) 대표의 기조연설과 패널토의가 진행됐다.


첫날 황보제민 한국과학기술원(KAIST) 교수의 '휴머노이드와 AI의 융합이 새롭게 여는 로봇산업 선순환 생태계' 발표 및 패널토의를 시작으로 행사 기간 기술 포럼은 초격차 10대 분야 13개 세션으로 진행된다.

특별세션은 딥테크 스타트업과 일반인 모두가 정보를 얻을 수 있는 프로그램으로 구성됐다. 첫날 K-AI 독자 파운데이션 모델 관련 5개 정예팀이 참가해 '독자 AI 파운데이션 모델 개발 목표·현황 및 향후 계획'에 대해 발표하고 AI 스타트업과 협업 방안 등을 토론했다.


APEC 회원국 등 7개국 대사관 등에서 각국의 '글로벌 인바운드 창업 지원 프로그램'을 소개하고 교류하는 프로그램도 진행된다. 사우디아라비아 투자부 등과 함께하는 투자 유치를 진행하는 등 양일간 5개의 특별 세션이 진행된다.


이외의 부대행사로는 딥테크 스타트업의 성장과 글로벌 진출을 위한 개방형 혁신(오픈이노베이션)·투자유치·네트워킹 등 8개로 구성됐다.


AI와 로봇 분야는 주요 대기업 등과 스타트업 간 협업을 위한 오픈이노베이션을 운영한다. 바이오·제약 분야는 미국 독일 등 주요 바이오 선진국 대사관 상무관 등을 초청해 해당국 진출 전략 등을 논의하는 파트너링을 진행하고 바이오 기업형 벤처캐피털(CVC) 등과 투자유치 기업공개(IR)도 진행한다.


한 장관은 "빠르게 변화하고 있는 글로벌 시장 정책환경에 발맞춰 딥테크 스타트업이 성장하고 발전할 수 있도록 관계부처와 협력을 통해 다양한 정책을 집중적으로 지원하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더니 "맛있다" 식당에서 감탄했던 '그 김치'…알고 봤더... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"전기톱 강도단에 쓱~ 털리다니"… 위엄의 루브르 '대굴욕'

"축구 가르쳐줄테니 피아노 알려주실 분" 재능도 '당근'하는 MZ

트럼프 "제재 논의 콜?" 제안에도 김정은 묵묵부답

"아무리 끓여도 안 사라져"…라면 급하게 먹다 '신장손상 위험'

"주 80시간 노동" 베이글 성지로 유명 베이커리서 직원 숨져

금값 폭락에도 오히려 “좋다” 외친 전문가들 “내년엔 5000달러”

테슬라 이사회 "1조달러 보상안 반대하면 머스크 떠날수도"

새로운 이슈 보기