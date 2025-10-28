'신통기획 추진' 가리봉 2구역 찾은 오세훈…"정비사업 흔들림 없이 추진"

10·15 대책에 사업 추진 어려움 예상

"공급 빠르게 밀어 올려 주택시장 안정 이룰 것"

오세훈 서울시장. 서울시 AD 원본보기 아이콘

오세훈 서울시장이 재개발 신속통합기획 확정 후 조합설립 준비 중인 구로구 가리봉 2구역을 찾아 지원을 약속했다. 10·15 대책으로 인해 거래 위축, 조합원 동의율 저하가 발생할 가능성이 있는 만큼 소통을 통해 문제를 해소하겠다는 의지도 나타냈다.

오 시장은 28일 가리봉 2구역을 찾아 현장을 점검하고 지역 현안과 애로사항을 청취했다. 해당 지역은 2014년 뉴타운 지구 해제 이후 사업을 전환, 현재 신통기획이 추진 중이다.

오 시장이 가리봉 2구역을 찾은 것은 10·15 대책으로 인해 사업 추진 어려움이 예상돼서다. 투기과열지구 및 조정 대상으로 지정되면 조합원 지위 양도와 정비사업 분양 재당첨 제한(5년 이내), 대출 규제 강화 등으로 거래 위축, 조합원 동의율 저하 등이 발생할 수 있다. 오 시장은 "앞으로 예상되는 우려와 어려움에도 서울에서 추진되는 정비사업이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 하겠다"라며 "민간과 협력하고 해법을 모색해 주택공급 정상화, 시민 주거 안정을 동시에 달성해 나갈 것"이라고 강조했다.

가리봉 2구역은 뉴타운 지구에서 해제되고 도시재생지역에 지정된 이후 큰 변화 없이 방치돼 왔다. 그러다 2023년 6월 시가 노후 주거환경 개선 및 가산·대림 광역 중심에 맞은 복합주거단지 조성을 위해 신통기획을 확정했다. 정비 사업 기간을 기존 18년6개월에서 12년으로 단축하는 신통기획 2.0도 추진 중이다. 아울러 시는 '2030 기본계획수립'도 반영해 일부 지역의 준주거 지역 상향, 기준용적률 완화 등 사업 여건도 개선했다.

오 시장은 "지난 20여년간 가리봉 주민이 느꼈던 좌절이 반복되지 않도록 현장 목소리를 더 가까이 듣고 정부에 전할 것은 전하고 개선할 것은 분명히 고치겠다"며 "가리봉2구역 사업을 본 궤도에 올려놓기 위해 힘 있게 추진해 나가는 한편 신통기획 2.0으로 공급을 빠르게 밀어 올려 주택시장 안정을 이뤄나갈 것"이라고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>