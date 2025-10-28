"3주간 8만명 몰렸다"…무신사, 일본 도쿄 팝업 스토어 성료

하루 최대 5000명 방문, 연일 대기 행렬

팝업 기간 차여 브랜드 거래액 3.5배 늘어

무신사가 지난 10월 3일부터 26일까지 24일간 일본 도쿄 시부야에서 개최한 '무신사 도쿄 팝업 스토어 2025'에 총 8만2000여명이 방문했다고 28일 밝혔다.

팝업스토어에는 평일 평균 3000여명, 주말 평균 4000명 이상이 찾는 등 한국 인기 패션 브랜드를 직접 경험하려는 일본 소비자들의 발길이 이어졌다. 특히 지난 13일에는 하루 방문객이 5000명을 넘어서는 등 현장 열기가 뜨거웠다.

이번 팝업 스토어는 오픈 전부터 시부야 주요 거점에 대형 디지털 전광판을 활용해 캠페인 영상을 선보이며 현지 이목을 집중시켰다. 무신사는 패션과 문화를 즐기는 Z세대의 방문율이 높아 핵심 상권으로 꼽히는 시부야 스크램블 교차로에 5개의 사이니지 광고와 대로변을 가득 채운 포스터를 동시다발적으로 선보였다. 그 결과 사전 방문 예약자는 1만명을 돌파하고, 오픈 첫날부터 긴 대기 행렬이 이어졌다.

이러한 관심은 글로벌 스토어 성과로 나타났다. 팝업 기간 참여 브랜드 거래액은 전월 동기 대비 3.5배 이상 증가했다. O4O(Online for Offline) 전략을 활용해 온·오프라인을 유기적으로 연결한 점이 주효했다. 팝업 공간에서 브랜드를 접한 현지 고객이 글로벌 스토어 애플리케이션으로 이동해 상품 후기와 정보를 탐색하고 구매로 이어지도록 설계했다. 오프라인 체험이 실제 구매로 전환돼 파트너 브랜드의 인지도와 거래액을 동시에 끌어 올렸다.

특히 ▲무센트 ▲아캄 ▲일리고 ▲크랭크 등 19개 브랜드는 현지 소비자의 높은 관심으로 행사 기간 억대 거래액을 기록했다. 이번 팝업으로 일본 시장에 처음 진출한 13개 브랜드는 전월 동기 대비 거래액이 244% 상승할 정도로 성과가 두드러졌다. 여성 패션 브랜드 '애즈온'은 거래액이 전월 대비 4배 이상 성장하며 성공적으로 일본 시장에 데뷔했다.

또한 '디깅 서울(Digging Seoul)'을 콘셉트로 선보인 팝업 스토어 전시와 온라인 기획전도 인기를 끌었다. 성수, 명동, 한남, 홍대 등 서울 주요 핫스팟의 무드를 재해석한 전시 연출이 한국의 트렌디한 스타일링을 선호하는 일본 MZ세대의 호응을 얻었다.

무신사 관계자는 "올해 도쿄 팝업 스토어에는 현지 고객은 물론 백화점, 편집숍의 유통 바이어와 브랜드 담당자 등이 대거 방문해 일본 시장에서 K패션에 관한 높은 관심을 확인할 수 있었다"라며 "무신사 파트너 브랜드를 향한 일본 현지 고객의 관심이 일회성으로 끝나지 않도록 온라인 스토어와 연계한 글로벌 활동을 이어나갈 것"이라고 설명했다.





