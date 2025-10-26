롯데, APEC 개최 전사적 지원…신동빈 회장 CEO 서밋 참석

CEO 서밋서 글로벌 리더들과 소통

성공적 개최 위해 그룹 인프라·역량 총동원

신동빈 롯데그룹 회장이 오는 28일부터 경주에서 열리는 'APEC CEO 서밋 코리아(Summit Korea) 2025'에 참석해 글로벌 리더들과 교류에 나선다고 26일 밝혔다.

APEC CEO 서밋은 전 세계 주요국 정상과 기업인들이 한자리에 모여 경제 협력과 지속가능한 성장을 논의하는 자리다. 신 회장은 행사 기간 각국 정상 및 글로벌 경영인들과 면담을 통해 협력 방안을 모색할 예정이다. 롯데그룹 주요 경영진도 APEC CEO 서밋의 주요 세션과 비즈니스 네트워킹에 참여한다. 김상현 롯데유통군 총괄대표와 이영준 롯데화학군 총괄대표, 정준호 롯데백화점 대표 등이 참석한다.

롯데는 APEC 정상회의, APEC CEO 서밋 등 관련 행사의 성공적 개최와 원활한 진행을 위해 그룹이 보유한 다양한 인프라와 핵심 역량을 총동원한다. 유통·식품·관광 등 롯데가 강점을 가진 분야를 중심으로 종합적인 지원 체계를 마련하고 대한민국을 찾은 각국 정상과 글로벌 리더들이 최상의 서비스를 경험할 수 있도록 준비하고 있다.

롯데호텔은 APEC 주요 공식 행사에서 케이터링 전반을 담당한다. 롯데호텔서울은 세계적인 셰프 에드워드 리와 협업해 정상회의 오찬과 만찬을 준비하고, 시그니엘부산은 APEC CEO 서밋 환영 만찬을 맡아 한국의 맛과 멋, 품격 있는 서비스로 각국 귀빈을 맞이할 계획이다. 또한 정상급 의전을 수행해 온 경험과 노하우가 풍부한 롯데호텔은 행사 기간 경주 지역에 의전 실무 인력을 파견한다.

롯데제이티비는 경북 포항 영일만항에 총 1100개 객실 규모의 숙소용 크루즈 2대를 임시 숙소로 운영한다. 이를 통해 행사 참가를 위해 경주에 방문한 방문객들이 보다 쾌적하고 안정적인 환경에서 머물 수 있도록 지원한다.

롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 112,500 전일대비 1,700 등락률 +1.53% 거래량 15,565 전일가 110,800 2025.10.24 15:30 기준 관련기사 가격 줄인상도 '백약무효'…식품社, 3분기 '먹구름'[오늘의신상]롯데웰푸드, 말차 디저트 시리즈 2차 출시…빈츠 말차 상시 판매故신격호 장녀 신영자, 롯데 상장사 주식 모두 처분 전 종목 시세 보기 close , 롯데GRS, 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 200 등락률 -0.17% 거래량 18,257 전일가 116,200 2025.10.24 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상]"茶처럼 마시면 술이 깨요"…숙취해소음료 '깨수깡'제로슈거의 대표주자 '새로'…3년만에 7억병롯데칠성, 호주 와인 '옐로우테일' 8년 만에 라벨 리뉴얼 전 종목 시세 보기 close 음료 등 식품 계열사들은 홍보 부스를 마련해 행사장을 찾은 방문객들에게 다양한 K푸드를 제공한다. 롯데GRS는 행사장 야외 K푸드존에 엔제리너스 커피와 크리스피크림도넛 각 3000개를 준비하며, 롯데웰푸드와 롯데칠성음료는 빼빼로와 칠성사이다, 아이시스 등 대표 제품을 선보이며 전 세계 방문객들에게 K푸드 맛과 경쟁력을 알린다.

롯데는 이번 APEC CEO 서밋 공식 후원사로써, 롯데월드타워를 비롯해 롯데백화점·롯데호텔 등 주요 고객 접점 사업장에 행사 홍보 영상을 송출하며 국가적 행사를 적극적으로 홍보한다. 로비, 엘리베이터, 외벽 등의 디스플레이 및 다양한 공간을 활용해 국내외 방문 고객들에게 행사를 알린다. 롯데는 경주 예술의전당에도 부스를 운영하며 대한민국 랜드마크 건축물인 롯데월드타워 등에 대해 홍보를 진행한다.

롯데 관계자는 "유통·식품·관광 분야 대표 기업으로써 그룹 역량과 인프라를 총동원해 APEC 성공 개최에 일조하겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>