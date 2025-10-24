"지방 청년 잡아라" 전남도의회, 지역소멸 대응 정책포럼 성황

청년 인구 유출·지방 위기 부각

임신·출산 통합지원 사업 사례 발표

전남도의회가 청년 인구 유출과 지역소멸 위기에 대응하기 위한 청년특구 특별법 제정의 필요성을 강조하고 나섰다.

도의회는 24일 순천 동부지역본부 이순신 강당에서 '지역소멸 및 인구감소 대응 정책포럼'을 열고 청년 인구 유출과 지역 불균형 문제 해결을 위한 입법적·정책적 해법을 모색했다.

전남도의회는 순천 동부지역본부 이순신강당에서 '지역소멸 및 인구감소 대응 정책포럼'을 개최했다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 포럼에는 전남도의회 지역소멸·인구감소 대응 태스크포스(TF)와 연구모임 위원을 비롯해 전남도와 도교육청 관계자, 시·군 및 시·군의회 공무원, 순천대 학생과 유관기관 관계자 등 300여 명이 참석했다. 포럼은 전남도가 역점 추진 중인 임신·출산 맞춤형 통합지원 사업 사례 발표로 시작됐다.

김진표 전 국회의장은 '전남에서 시작하는 인구문제 해법'을 주제로 한 특강에서 청년특구 지정과 같은 제도적 대안이 국가 차원에서 시급히 추진돼야 한다고 역설했다.

김 전 의장은 "청년 인구가 수도권으로 급격히 집중되는 현실은 더는 미룰 수 없는 국가적 위기"라며 "지방 청년이 정착할 수 있는 기반을 국가가 책임지고 마련해야만 대한민국 전체가 지속가능한 미래로 나갈 수 있다"고 말했다.

김태균 전남도의장은 "이번 포럼은 지방소멸이라는 절박한 현실을 직시하고, 청년특구 특별법 제정의 필요성에 대한 공감대를 도민과 함께 확인하기 위해 마련한 자리"라고 밝혔다.

그는 "청년들이 지역에서 꿈을 펼치고 정착할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 일은 곧 국가의 생존전략"이라며 "오늘 제시된 다양한 의견을 종합해 정부와 국회, 특히 행정안전위원회 위원들과 긴밀히 협력하겠다"고 강조했다. 이어 "실질적 제도 개선과 입법 성과로 이어질 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 덧붙였다.

참석자들은 인구 위기 극복을 위한 정책 추진의 필요성에 깊이 공감하며, 지방의 지속가능한 미래를 위해 함께 해법을 찾아가야 한다는 의지를 다졌다.

전남도의회는 이날 제안된 정책 아이디어와 현장의 목소리를 향후 의정활동과 입법과제에 적극적으로 반영해 인구 위기 극복과 지역균형발전 실현에 앞장선다는 방침이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>