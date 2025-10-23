본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

한성숙 장관 "사회적 가치 창출하는 소셜벤처 지원 확대할 것"

이성민기자

입력2025.10.23 10:00

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중기부, 소셜벤처 생태계 활성화 간담회
소셜벤처 판결기준 개편 등 업계 제언
"현장 의견 반영해 제도적 기반 강화"

중소벤처기업부는 23일 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 '소셜벤처 생태계 활성화 간담회'를 소셜벤처기업의 실효성 있는 지원 방안을 논의했다고 밝혔다.


한성숙 중기부 장관 주재로 열린 이번 간담회는 소셜벤처기업 대표, 소셜벤처 투자사, 소셜벤처 지원기관 관계자 등이 참석해 현장에서 겪는 어려움과 정책 건의사항을 전달했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 서울 모처에서 열린 '방산 분야 스타트업 간담회'에서 발언하고 있다. 중소벤처기업부

한성숙 중소벤처기업부 장관이 16일 서울 모처에서 열린 '방산 분야 스타트업 간담회'에서 발언하고 있다. 중소벤처기업부

AD
원본보기 아이콘

간담회에서는 ▲글로벌 기준을 반영한 소셜벤처 판별기준 개편을 통한 투자 활성화 ▲지역경제와 연계한 지역 기반 소셜벤처 육성 ▲연구개발(R&D), 창업·성장, 금융 등 지원 확대 방안 등에 대해 다양한 의견이 제시됐다. 중기부는 수렴한 의견을 검토해 소셜벤처 분야 정책 수립에 반영할 예정이다.

한 장관은 "소셜벤처기업은 창의적 아이디어와 지속가능한 수익모델을 기반으로 사회문제를 혁신적으로 해결하며 사회적 가치를 실현하는 변화의 주체"라며 "현장의 의견을 반영하여 제도적 기반을 강화하고 소셜벤처 지원을 확대에 노력하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 더 내면 새 아파트 받는다[부동산AtoZ] 국평 '41억'에 팔리는 은마아파트…1억8000만원만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

천년한우, 가자미, 전복 오르나?…APEC 정상 만찬메뉴에 관심폭발

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

1400억 어치 보석 털린 루브르 관장 "허술한 보안에 끔찍한 실패…책임지겠다"

"쥐 봤다"… 신고 급증에 서울시 '스마트 방제' 추진

北, APEC 앞두고 미사일 도발…"새 무기체계 극초음속비행체 시험발사"

테슬라, 3분기 순이익 37%↓…매출은 분기 최대

새로운 이슈 보기