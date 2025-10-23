HMM, 한화그룹·KR과 '무탄소 추진체계' 공동개발 MOU

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 20,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 20,200 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 HMM, LNG컨테이너선 12척 발주…"7년 만에 빅오더"HMM, 2조원 자사주 공개매수 마무리…산은·해진공 9000억원씩 회수연 4%대 금리로 4배 투자금, 신용미수대환 OK! 대체거래소 이용자도 가능! 전 종목 시세 보기 close 이 한화그룹 4개 계열사(한화파워시스템· 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 132,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 120,700 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파3Q에도 조선 호실적 지속…MASGA 기대감[클릭 e종목] 전 종목 시세 보기 close · 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,007,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 974,000 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close · 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 55,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 53,700 2025.10.23 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한화시스템, K2 전차 수출 확대 수혜주"핀산협, 'AI와 레그테크 융합' 세미나 개최[이주의 관.종]한화에어로, 더 날아갈 수 있을까 전 종목 시세 보기 close ), KR(한국선급)과 '차세대 무탄소 추진체계 공동 개발을 위한 기술협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.

차세대 무탄소 추진체계란 암모니아 가스터빈(GT)과 연료전지를 통해 만들어낸 전력으로 선박을 운항하는 시스템이다. 암모니아 가스터빈은 무탄소 연료인 암모니아를 연소해 전력을 생산하며 연료전지는 산소와 수소가 결합하는 화학반응을 통해 전력을 생산해서 탄소를 배출하지 않는다.

22일 부산에서 열린 '차세대 무탄소 추진체계 공동 개발 위한 기술협력 업무협약식'에서 김민강 HMM 해사실장(우측 세번째)과 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장(우측 네번째), 연규진 KR 상무(우측 두번째)가 기념촬영을 하고 있다.

이번 협약으로 중소형 컨테이너선 운항에 적합한 시스템 개발하고 무탄소 추진체계를 활용한 새로운 개념의 선박 개발까지 공동 추진할 계획이다. 한화그룹은 암모니아 가스터빈·연료전지 등 추진체계 개발을 진행하고 HMM은 선박 운항 경험을 바탕으로 실증을 수행한다. KR은 안전성 검토·규제 요건 자문 등 국제인증 취득을 위한 협력을 이어갈 예정이다.

김민강 HMM 해사실장은 "이번 협력은 글로벌 탈탄소 전환 흐름에 대응하기 위한 전략적 파트너십으로 실증과 상용화를 통해 미래 친환경 선대 전환을 가속화하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



