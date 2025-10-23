본문 바로가기
HMM, 한화그룹·KR과 '무탄소 추진체계' 공동개발 MOU

전영주기자

입력2025.10.23 08:27

HMM 이 한화그룹 4개 계열사(한화파워시스템· 한화오션 · 한화에어로스페이스 · 한화시스템 ), KR(한국선급)과 '차세대 무탄소 추진체계 공동 개발을 위한 기술협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 23일 밝혔다.


차세대 무탄소 추진체계란 암모니아 가스터빈(GT)과 연료전지를 통해 만들어낸 전력으로 선박을 운항하는 시스템이다. 암모니아 가스터빈은 무탄소 연료인 암모니아를 연소해 전력을 생산하며 연료전지는 산소와 수소가 결합하는 화학반응을 통해 전력을 생산해서 탄소를 배출하지 않는다.

22일 부산에서 열린 '차세대 무탄소 추진체계 공동 개발 위한 기술협력 업무협약식'에서 김민강 HMM 해사실장(우측 세번째)과 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장(우측 네번째), 연규진 KR 상무(우측 두번째)가 기념촬영을 하고 있다. HMM

22일 부산에서 열린 '차세대 무탄소 추진체계 공동 개발 위한 기술협력 업무협약식'에서 김민강 HMM 해사실장(우측 세번째)과 김형석 한화파워시스템 선박솔루션사업부장(우측 네번째), 연규진 KR 상무(우측 두번째)가 기념촬영을 하고 있다. HMM

이번 협약으로 중소형 컨테이너선 운항에 적합한 시스템 개발하고 무탄소 추진체계를 활용한 새로운 개념의 선박 개발까지 공동 추진할 계획이다. 한화그룹은 암모니아 가스터빈·연료전지 등 추진체계 개발을 진행하고 HMM은 선박 운항 경험을 바탕으로 실증을 수행한다. KR은 안전성 검토·규제 요건 자문 등 국제인증 취득을 위한 협력을 이어갈 예정이다.


김민강 HMM 해사실장은 "이번 협력은 글로벌 탈탄소 전환 흐름에 대응하기 위한 전략적 파트너십으로 실증과 상용화를 통해 미래 친환경 선대 전환을 가속화하겠다"고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
