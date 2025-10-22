'손님 중심' 외친 하나증권, 대대손손 가족고객에 감사 표해

하나증권은 고객 중심 가치 문화의 일환으로 진행한 '대대손손 가족 손님 이벤트'의 당첨자들에게 최근 직접 감사의 마음을 전달했다고 22일 밝혔다. 3세대 이상 하나증권과 거래 중인 가족 고객 중 30명을 선정해, 10명에게는 3세대가 함께 이용 가능한 고급 호텔 이용권, 20명에게는 커팅 보드를 제공했다.

하나증권은 올해를 '손님 중심 가치 문화' 정착의 원년으로 삼고 고객의 목소리를 기업 전략의 출발점으로 삼는 '손님 중심 경영'을 전사적으로 추진하고 있다. 이번 이벤트를 시작으로 수익 기여, 장기 거래 등 회사 발전에 기여한 고객들의 공로를 기리기 위한 '명예의 전당'도 준비 중이다. 관련해 명예의 전당 헌액, 최고경영자(CEO) 주관 프라이빗 세미나 등도 개최한다.

강성묵 하나증권 대표이사는 "오랜 기간 거래 중이신 손님에 대한 감사의 마음을 전하고, 직원에게는 손님은 회사와 동반 성장하는 공동체임을 인식하기 위해 준비한 시리즈"라며 "올해 첫 행사를 시작으로 매년 연례화해 하나증권만의 차별화된 손님 중심 가치 문화를 조성할 것"이라고 말했다.





