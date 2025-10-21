본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

연예스타

배우 이이경, 사생활 의혹에 "허위 사실 법적 조치 준비 중"

허미담기자

입력2025.10.21 20:34

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"사안 심각성에 따라 모든 조치 취할 예정"

배우 이이경이 온라인에서 확산하고 있는 사생활 루머에 법적 대응을 예고했다.


최근 이이경 소속사 상영이엔티는 공식 인스타그램을 통해 "온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 게재 및 유포되고 있는 사안과 관련해 허위 사실 유포와 악성 루머 등으로 인한 피해에 법적 조치를 준비 중"이라고 밝혔다.

이어 "이번 사안의 심각성에 따라 허위 사실 유포에 따른 직·간접적 손해 규모를 산정해 모든 조치를 취할 예정"이라며 "(허위 글) 작성은 물론, 무분별한 게재 및 유포 또한 법적 조치 대상에 해당하니 불필요한 피해가 발생하지 않도록 유의해달라"고 강조했다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 전날 한 온라인 커뮤니티에는 이이경에 대한 폭로성 글이 게재됐다. 작성자 A씨는 '이경배우님' 등으로 저장된 한 남성과 SNS로 나눈 사생활 관련 대화를 공개하며 이 남성이 이이경이라고 주장했다.


한편 이이경은 2012년 영화 '백야'로 데뷔해 드라마 '태양의 후예', '고백부부', '으라차차 와이키키', '검법남녀', '내 남편과 결혼해줘' 등 다수 작품에 출연했다. 또 MBC '놀면 뭐하니', SBS플러스·ENA '나는 솔로' 등 여러 예능 프로그램에서도 활약하고 있다. 특히 '나는 솔로'는 논란에도 불구하고 편집을 고려하지 않고 방송을 강행한다는 입장이다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 이렇게 좋아하지?" 日도 '갸우뚱' "아재 브랜드 아니었나" 한국인에 인기 폭발…"왜 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"성심당 가려고 연차냈는데…" 11월3일 하필 그날이

O자로 다리 벌린 채 묻혀 있었다… 같은 무덤 속 다른 운명

전기밥솥 이렇게 쓰면 치매 위험…"내솥에 쌀 씻지 마라" 경고

"남들 다 가는 오사카·다낭 이젠 식상해"…한국인 '38배' 폭증한 '이곳'

비만인데 더 오래 산다고?…'이 힘' 강하면 사망 위험 뚝

"2만5000원 짜리 100마리씩 튀겨도 쪽박"…치킨 공화국은 결국 '몰락'했다

또 "크고 아름답게…" 백악관 허무는 트럼프

새로운 이슈 보기